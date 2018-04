cdH trekt vraag in om vrouw premier te ondervragen

De Franstalige humanisten trekken hun uitnodiging in om de vrouw van premier Charles Michel, die defensieadviseur is op het kabinet-Begroting, te horen over het F16-dossier.

Amélie Derbaudrenghien, de vrouw van premier Michel en adviseur defensie op het kabinet van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), heeft een uitnodiging gekregen om volgende woensdag gehoord te worden in de commissie-Defensie over de F-16-affaire. Ze stond op het lijstje van de mensen die de Franstalige humanisten van het cdH wilde horen, schreef De Tijd vrijdag.

Het kabinet van Michel noemde de uitnodiging een beschadigingsoperatie. Door de heisa die daarop ontstond, heeft het cdH beslist om de uitnodiging in te trekken.

'Misverstand'

De partij spreekt van een misverstand. 'We hebben mevrouw Derbaudrenghien nooit gevraagd om te komen', verklaarde cdH-commissielid Georges Dallemagne aan De Standaard. 'Een overijverige medewerker heeft de defensieadviseurs van meerdere federale kabinetten aan onze lijst van oproepen toegevoegd.'

'Het oproepen van leden van andere kabinetten is evenwel enkel gebruikelijk bij een echte onderzoekscommissie. Die is er niet, althans voorlopig, dus laten we onze vraag vallen', zegt Dallemagne.

De commissie-Defensie komt vrijdag, op de laatste dag van de paasvakantie, overigens in allerijl bijeen. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zal er tekst en uitleg geven bij de twee audits die hij had besteld, na de heibel over achtergehouden rapporten in het leger over de verlenging van de levensduur van de F-16’s.