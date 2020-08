334 nieuwe coronagevallen in Brussel voorbije week

Brussel hoopt dat de strengere nationale coronaregels - die te laat kwamen voor Antwerpen - genoeg zullen zijn om de verspreiding in de hoofdstad in te dammen.

In het Brussels Gewest zijn er in de week tussen 24 en 30 juli 334 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 28 per 100.000 inwoners. Toch wordt corona-alarm geslagen. Wat is er aan de hand?

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) liet dit weekend verstaan dat het coronavirus 'sterk verspreid lijkt te zijn over het gewestelijk grondgebied.' Hij roept de Brusselaars op zich aan de nationale coronaregels te houden. Een Brusselse lokale verstrenging à l'Anversoise acht hij voorlopig niet nodig. Brussel wil inzetten op doorgedreven contactopsporing - besmette mensen en hun nauwe contacten vinden en in quarantaine zetten - en communicatie naar jongeren.

De helft van de corona-gevallen in Brussel is volgens de Brusselse regering jonger dan 30. Vervoort gaat er ook vanuit dat de nieuwe regels zoals de sociale bubbel van vijf - die te laat kwamen voor Antwerpen - in Brussel wel hun werk zullen doen.

Er is al enige tijd zorg dat Brussel Antwerpen zal volgen als corona-hotspot. 'Besmettingen waren de voorbije weken nog terug te leiden tot familie Nu zien we een infectieketting - één iemand raakt besmet en laat het virus vervolgens achter op verschillende plekken waar mensen besmet raken', zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie aan Het Laatste Nieuws.

Corona-spot op Brussel

Dat de corona-spot op Brussel ging, is ook een gevolg van de uitspraken van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij vindt het onfair dat Antwerpen als te mijden brandhaard wordt neergezet, terwijl het virus volgens hem ook elders op heel wat plekken woekert. 'In Brussel steken ze de kop in het zand', klonk het.

Volgens De Wever is er evenveel virus in Brussel.Maar valt het minder op omdat Brussel veel minder test. Minder tests is logischerwijs ook minder geregistreerde besmettingen.

Antwerpen voerde tussen 10 en 23 juli 33.811 coronatests uit, 18 per 1.000 inwoners. Federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) gaf die cijfers mee in het parlement. Let wel: het ging om cijfers voor de provincie Antwerpen, met 1,8 miljoen inwoners. Het is niet bekend hoeveel tests zijn afgenomen in de stad, met 526.000 inwoners, de grote corona-hotspot. Elders in de provincie, bijvoorbeeld in de Kempen, circuleert het virus veel minder.

Het Brussels Gewest nam in diezelfde periode een pak minder tests af: 12.719 of 10,4 per 1.000 inwoners.

Evolutie

Hoe zit het nu met de evolutie in besmettingen? De 19 Brusselse gemeenten telden tussen 24 en 30 juli samen 334 besmettingen. Dat blijkt uit de data van Sciensano, het federale kenniscentrum dat de overheid bijstaan in de gezondheidscrisis. Sciensano telt de laatste drie dagen nooit mee in de tellingen omdat het die cijfers onvoldoende stabiel vindt - er blijft nog info doorkomen vanuit de testlabs voor die periode. Die 334 besmettingen op 1,1 miljoen inwoners zijn dus goed voor 0,028 procent van de bevolking. Dat is bijna 3 besmettingen op 10.000 inwoners.

Interessant is ook op te splitsen per gemeente. Opvallend is dat de kleinere Brusselse gemeenten - vaak ook groener en rijker - minder gevallen hebben met covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. De stad Brussel (47) telt het meeste besmettingen, 26 per 100.000. Watermaal-Bosvoorde met 3 het minst, 0f 12 per 100.000. Watermaal is samen met Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek en Sint-Lambrechts-Woluwe de enige Brusselse van 19 gemeenten die onder de alarmdrempel blijft van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

Woekerend virus

Sint-Gillis telt met 30 besmettingen op 50.000 inwoners de hoogste incidentiegraad in Brussel (het aantal gevallen in de voorbije zeven dagen per 100.000 inwoners). Tegenover de 60 per 100.000 va Sint-Gillis staat de 10 per 100.000 in Sint-Pieters-Woluwe - 4 besmettingen op 41.000 mensen. Het toont dat ook altijd nog naar de absolute cijfers moet gekeken worden. Want 4 besmettingen zijn allerminst een woekerend virus, maar meestal een besmetting binnen het gezien die vrij snel in te dijken valt.

Heel het gewest is goed voor 28 positieve gevallen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking. In de stad Antwerpen (526.000 inwoners) registreerde Sciensano 948 besmettingen in de laatste zeven dagen. Dat is 180 per 100.000 inwoners. Het dashboard van de Vlaamse overheid, die iets sneller info binnenkrijgt dan Sciensano, meldt voor Antwerpen tussen 26 juli en 1 augustus 1.020 besmettingen voor Antwerpen.

Antwerpen telt met de helft van het aantal inwoners drie keer meer positieve gevallen dan Brussel. Maar dat is dus niet helemaal eerlijk, omdat er een verschil zit op het aantal afgenomen tests.

Een goeie graadmeter zijn het aantal ziekenhuisopnames. Die geven mee een indicatie van de stand van de epidemie. De nuance is wel dat zowel in Brussel als Antwerpen vooral jongeren mensen besmet raken. Zij worden minder snel erg ziek. Maar de ziekenhuizen bieden best een eerlijk vergelijkingspunt, als indicator van hoe vlot het circuleert.

Opvallend is dat de verschillen tussen Antwerpen en Brussel niet erg groot zijn. In de voorbije twee weken waren 63 nieuwe opnames in Antwerpen en 56 in Brussel. Daar moet bijgezegd dat het gaat om cijfers van Sciensano tot en met 1 augustus. Er kunnen dus nog opnames bijkomen die nu nog niet geregistreerd zijn. In de voorbije week - van 26 juli tot 1 augustus - waren er 47 opnames in Antwerpen en 35 in Brussel. Disclaimer: de cijfers voor Antwerpen zijn voor de hele provincie, 1,8 miljoen mensen, die voor Brussel zijn het gewest met 1,1 miljoen.

Qua ziekenhuisopnames valt het zowel in Antwerpen als Brussel mee tegenover de piek in maart en april. Tegelijk wijst het kleine verschil tussen Antwerpen en Brussel erop dat minder tests mogelijk toch een verklaring zijn voor het lagere aantal positieve gevallen in de hoofdstad. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat genoeg getest wordt als het aantal positieve tegenover het totale aantal tests onder 10 procent blijft. In Antwerpen is het 5 procent, voor Brussel is die ratio nog niet publiek bekend.

Corona-drive in

Antwerpen versnelt met zijn testing. Daar opent komende week een corona-drive in. Mensen zonder symptomen, maar die reden hebben te denken dat ze mogelijk toch besmet zijn, kunnen er langsgaanvoor een coronatest. Piekcapaciteit zal 4.000 tests per dag zijn. In Brussel is er toenemende druk op minister Alain Maron (Ecolo) om ook in de hoofdstad de capaciteit fors op te trekken via nieuwe testsites buiten de ziekenhuizen. Daar zouden mensen die geen symptomen hebben, zich zonder voorschrift moeten kunnen testen.