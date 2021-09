Aantal corona-overlijdens in Brussel neemt toe

De stijging is wellicht te wijten aan de lage vaccinatiegraad in het hoofdstedelijk gewest.

In Brussel sterven al enkele weken relatief meer mensen aan corona. Dat meldt de VRT. Het aantal overlijdens in Brussel was altijd al wat hoger als gevolg van de grote bevolkingsdichtheid en de grotere armoede, maar sinds het begin van augustus stijgt het verschil met de andere regio's.

Terwijl in Vlaanderen het aantal coronasterfgevallen stabiel blijft spreekt de VRT van 'het begin van een vierde golf' in Brussel. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de lage vaccinatiegraad. In augustus bedroeg de vaccinatiegraad in Brussel slechts 54 procent, tegenover 77 procent in Vlaanderen.