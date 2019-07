Akkoord over Brusselse regering

Groen, Open Vld, one.brussels-sp.a, PS, Ecolo en DéFI zijn er dinsdagnacht dan toch in geslaagd de onderhandelingen voor een Brussels regeerakkoord af te ronden.

Het akkoord, dat zo'n 120 pagina's telt, wordt later woensdag voorgesteld. Ook de verdeling van de bevoegdheden dient in de loop van de dag nog worden afgerond.

Het is uiteindelijk een moeilijke bevalling geworden, nadat Open Vld maandag voor de tweede maal tijdens de formatie de deelname van de MR op tafel legde. Na een schorsing van de plenaire vergadering maandag, liep de vergadering van dinsdag vijf uur vertraging op omdat Open Vld nog intern overleg tussen partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en de onderhandelaars Guy Vanhengel en Sven Gatz nodig had.

Maar even voor 18 uur kon de ultieme vergadering starten. Omstreeks 20.30 uur verlieten de onderhandelaars het Brussels Parlement om een stukje te eten en op een geheime plek verder te werken in een beperkte delegatie. Ze namen alvast hun tijd, want het duurde tot woensdag 3.30 uur tot er witte rook kwam uit de schoorsteen van het kabinet van uittredende minister-president en formateur Rudi Vervoort.