'Asielopvang is nodig, maar niet in mijn straat'

Nu ook steeds meer minderjarige asielzoekers de nacht op straat doorbrengen, slepen tien organisatie België voor de rechtbank. Staatssecretaris Sammy Mahdi zoekt koortsachtig plaatsen, maar botst op weerbarstige burgemeesters. Groen eist noodopvang, als het moet in hotels.

'Niemand hoort op straat te slapen. Ze hebben recht op bed, bad, brood en begeleiding.' Die tweet stuurde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) woensdagavond uit.

Precies op dat moment maken tientallen mensen zich klaar om de nacht door te brengen op straat. Voor de deur van het Klein Kasteeltje in Brussel, het enige aanmeldcentrum voor asielzoekers in ons land, spreiden mannen een matras van karton uit en beschutten ze zich met een bonte verzameling aan dekens.

De essentie De asielopvang zit eivol. Ook steeds meer minderjarigen en families met kinderen slapen op straat.

Tien organisaties slepen België voor de rechtbank voor het gebrek aan opvangplaatsen.

Staatssecretaris Sammy Mahdi zoekt haastig naar 'bed, bad, en brood', maar botst op onwillige burgemeesters.

Groen vraagt noodopvang, als het moet in hotels. 'Het geeft niet onze voorkeur, maar alles is beter dan op straat.'

Zij die het dichtst bij de deur slapen, hopen de volgende ochtend een echte slaapplaats te bemachtigen wanneer de deur om 8 uur opengaat. Ze weten nog niet dat die kans onbestaande is. Alles zit vol. Zeker voor alleenstaande mannen is van bed, bad en brood geen sprake.

De volgende ochtend worden de kartonnen matrassen al vroeg opgeplooid. Tegen 7.30 uur zwelt de rij aan tot meer dan 200 mensen. Imdad en Hamed hopen op succes. Samen met een tiental andere minderjarige jongens sliepen ook zij op de stoep naast de dranghekken. Naast een zwangere vrouw met een peuter op haar rug wachten ze tot de felbegeerde deur opent.

Rechtszaak

De jongste dagen slapen steeds meer asielzoekers op straat, ook minderjarigen en kinderen. Tien organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Artsen zonder Grenzen, dienden woensdag klacht in tegen de Belgische staat voor het niet opvangen van die mensen. De zaak komt op 24 november voor. Eind dit jaar wordt een uitspraak verwacht. Bij gelijkaardige rechtszaken, in 2015 en 2020, verplichtte de rechter tot het vinden van een oplossing, op straffe van een dwangsom.

Een tiental organisaties slepen België voor de rechtbank voor het niet opvangen van asielzoekers.

De rechtszaak maakt de zoektocht van Mahdi (CD&V) nog prangender. De staatssecretaris zoekt al weken koortsachtig naar extra opvangplaatsen. De successen zijn klein. Er komt opvang voor minderjarigen in Oudergem en op de militaire sites van Glons en Lombardsijde openen centra, al is dat laatste tijdelijk.

Het opvangnetwerk van Fedasil, zo'n 28.000 opvangplaatsen in 79 centra, barst uit zijn voegen. De redenen zijn divers: meer asielaanvragen, een verlies van slaapplaatsen door de overstromingen in Wallonië, de hervestiging van Syrische vluchtelingen en de repatriëringsmissie uit Afghanistan.

Nimby

Naar verluidt belt Mahdi massaal burgemeesters op om hen te overtuigen een opvangcentrum te openen in hun stad of gemeente. Meestal komt hij van een kale reis terug.

Als hij zelf het heft in handen neemt, schieten de burgemeester in een kramp. Zoals in Boom. Mahdi's plan om er een asielcentrum te openen, stootte op ongeloof bij N-VA-burgemeester Jeroen Baert. 'Daar is totaal geen draagvlak voor', klonk het in Gazet van Antwerpen. 'En dan nog in het centrum van onze gemeente, vlak bij twee scholen.' De N-VA Boom startte al een foldercampagne en Baert belooft 'alle juridisch middelen aan te wenden' om de opening tegen te houden.

In geen geval blijft het opvangcentrum hier permanent. Vera Celis Burgemeester Geel

De muur waarop Mahdi stoot heet nimby. Not in my backyard. Cru gezegd: burgemeesters willen geen vreemdelingen in hun stad. In Geel lukte het wel. Daar is deze week een opvangcentrum geopend. 'Dinsdagochtend kwamen al 30 mensen aan', zegt burgemeester Vera Celis (N-VA), 'Alles verloopt sereen.' Initieel was er wel bezorgdheid. 'Zeker omdat het om alleenstaande mannen gaat. Gelukkig kon Fedasil de buurt geruststellen.'

Wel onderstreept Celis dat het om een tijdelijk initiatief gaat, van iets meer dan drie maanden. 'In geen geval blijft dat centrum hier permanent, dat willen ik en de buurt niet. Geel doet al genoeg. Uiteraard denken andere burgemeesters ook zo. Asielopvang is nodig, maar niet in mijn straat, is de redenering.'

Hotels

Zo duikt de piste van hotelkamers weer op. Groen-Kamerlid Eva Platteau vroeg deze week hotelkamers in te zetten als noodopvang. In het hoofdkwartier van Groen is te horen dat niemand hotelkamers als voorkeur heeft, maar 'dat de piste wel moet worden bekeken als er geen andere optie is'. ‘Alles is beter dan op straat te slapen.’

Alles is beter dan op straat te slapen. De optie om hotelkamers in te zetten moet worden bekeken. Groen

Maar daar wil CD&V-coalitiepartner Mahdi absoluut niet van weten. 'Vandaag asielzoekers in hotels opvangen is morgen geconfronteerd worden met een aanzuigeffect', klinkt het. Al vreest hij zonder twijfel ook de perceptie. Tot eind 2011 zaten ruim 1.000 kandidaat-vluchtelingen maanden op hotel wegens plaatsgebrek in de opvangcentra. Dat was dodelijk voor het draagvlak.

'Dat Mahdi dan andere oplossingen zoekt', klinkt het geërgerd bij Groen. 'Iedereen ziet dat die er nog steeds niet zijn. Ondertussen slapen minderjarigen op straat, in de winter.'