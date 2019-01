Autopsierapporten terreurslachtoffers gestolen uit Brussels parketgebouw

'Geen enkele link'

De opgepakte verdachte heeft ook geen enkele link met de aanslagen van 22 maart of de slachtoffers. Volgens het Brusselse parket ontkent de man wel elke betrokkenheid bij de diefstal. 'Dit is zeer verbazingwekkend nieuws. We stellen ons de vraag waarom specifiek deze zaken gestolen worden. Het is tamelijk onbegrijpelijk, het laatste wat je zou verwachten, dat er interesse bestaat voor dergelijke informatie', verklaart Philippe Vansteenkiste, voorzitter van de slachtoffervereniging V-Europe, aan VTM Nieuws.