Avondklok ook in Brussel vanaf 22 uur

Net als in Wallonië wordt in Brussel de avondklok uitgebreid. Die zal gelden vanaf 22 uur.

Amateursportcompetities worden verboden en mondmaskers worden verplicht in het hele Brusselse gewest, zo was nog te horen.

Gisteren verstrengde de Waalse regering nog de coronamaatregelen. De avondklok, die in heel ons land geldt van 12 uur 's nachts tot 5 uur 's morgens, werd daar uitgebreid naar de tijd tussen 22 uur en 6 uur, en dat minstens tot 19 november. Er werd ook beslist om alle fysieke lessen in hogescholen en universiteiten en de lessen lichamelijke opvoeding in het middelbaar op te schorten. Er komen in bedrijven ook controles op de regel tot verplicht thuiswerken.