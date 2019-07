België moet 5.000 euro per dag betalen aan Europa

Dat besliste het Europese Hof van Justitie, omdat België heeft nagelaten op tijd een richtlijn over snel internet om te zetten in nationale wetgeving.

De richtlijn bevat bepalingen die de uitrol van snel internet moet vergemakkelijken. Door de moeilijke staatsstructuur liep dat in België niet van een leien dakje. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog altijd geen wetgeving die de richtlijn omzet. Dat moest nochtans tegen 1 januari 2016 zijn gebeurd. Het Hof heeft nu beslist dat België 5.000 euro moet betalen per dag dat het niet in orde is.