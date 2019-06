Bestuurder die journaliste doodreed, krijgt 250 uur werkstraf en 4 jaar rijverbod

Overdreven snelheid

Volgens de rechtbank kon er geen twijfel over bestaan dat het ongeval te wijten was aan de overdreven snelheid waarmee de 20-jarige bestuurder reed. Op het ogenblik van het ongeval reed de bestuurder immers 90 km/u, in een zone waar hij maximaal 50 km/u mocht. Bovendien had hij absoluut niet geremd en was zijn houding na het ongeval volgens de rechtbank ronduit shockerend. Zo had hij aan een getuige gevraagd om de situatie niet te dramatiseren en had hij voor het proces nooit geprobeerd zijn verontschuldigingen aan te bieden aan de familie van het slachtoffer.