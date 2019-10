Bezoekers Brusselse Grand Départ gaven 32,7 miljoen uit

Sven Gatz, de Brusselse minister van Financiën (Open VLD), kijkt tevreden terug op de vier dagen waarin de hoofdstad begin juli het kloppende hart was van de Grand Départ, de start van de Ronde van Frankrijk. Om het wielerspektakel naar hier te brengen, moest Brussel wel met behoorlijk wat geld over de brug komen.

In totaal werd ruim 11 miljoen euro uitgetrokken voor de organisatie. Daarvan was 5 miljoen afkomstig van de stad Brussel en 4,5 miljoen van het Brussels Gewest. Dat antwoordde Gatz maandag op een parlementaire vraag van het Brusselse parlementslid Bianca Debaets (CD&V). De rest van het budget voor de Grand Départ was afkomstig van onder meer de kanselarij van premier Charles Michel en de Nationale Loterij.