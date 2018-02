Boetegolf wordt wapen in Brusselse kiesstrijd

Kieskoorts zet het slapende dossier van het vlieglawaai rond Zaventem op scherp. De Brusselse boetes zijn het klikfonds van Céline Fremault in de politieke overlevingsstrijd van haar cdH.

Officieel is er een communautaire standstill over het vlieglawaai boven Brussels Airport. Vlaanderen en Brussel kregen het aan de stok toen Brussel zijn geluidsregime verstrengde. Vlaanderen was woest omdat de extra boetes luchtvaartmaatschappijen zouden wegjagen, wat de toekomst van Zaventem op het spel zette. De ruzie werd bevroren toen Brussel beloofde de boetes wel uit te schrijven, maar voorlopig niet te innen.

In Vlaanderen leeft de vrees dat Brussel zich niet aan dat compromis houdt. Het duurt sowieso één tot anderhalf jaar voor de geluidsinbreuken administratief verwerkt zijn en als boetes de deur uit kunnen naar de vliegmaatschappijen. Die timing - vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober - creëert een nieuw momentum voor de grootste Brusselse hardliner in het vliegdossier, de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH).

Haar partij staat voor een politieke overlevingsstrijd. Ze scoort in de peilingen nog minder dan de Vlaamse N-VA. De kans is groot dat Fremault de boetes gebruikt als wapen in de electorale strijd door kort voor de verkiezingen de inning van de nieuwe verwerkte boetes als statement op te eisen.

Electorale strijd

Fremaults wapen wordt met de dag groter. Sinds het Brussels Gewest eind februari 2017 een strenger geluidsregime invoerde, zijn er al 2.680 geluidsinbreuken vastgesteld, blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Leefmilieu van het Brussels Gewest.

Tussen 6 en 7 uur ’s ochtends is 75 procent van de vluchten in overtreding. Er moet nu iets gebeuren. céline fremault brussels minister van leefmilieu

924 processen-verbaal zijn tijdens de dag opgemaakt, een verzevenvoudiging tegenover 2016. Tussen 23 en 7 uur, wanneer het geluidsregime nog strenger is, zijn voor 2017 1.756 processen-verbaal uitgeschreven, bijna een verdubbeling.

Tegen die achtergrond heropent Fremault de oorlog. Ze zwaait met een vonnis van juli 2017 om met nieuwe juridische stappen te dreigen. De rechter gaf federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) toen vier maanden de tijd om de door Fremault bevochten vliegroutes te wijzigen.

Maar de rechter bood Bellot een uitweg. Hij mocht alles bij het oude laten als hij kon bewijzen dat er goede, technische redenen waren om de wijzigingen niet door te voeren. Bellot maakte gretig gebruik van die optie en zette de juridische tegenslag in zijn voordeel om. Hij liet weten dat het onmogelijk was om in vier maanden de routes te wijzigen.

Bellot liet nog verstaan dat hij een onafhankelijke impactstudie zou laten uitvoeren. Voor die extra eis van de rechter kreeg de minister maximaal een jaar tijd. De studie, waarvoor Bellot na lang zoeken drie buitenlandse bureaus bereid vond, is een goed excuus om het dossier te parkeren.

Doos van Pandora

Zijn partij MR wil niet meer bewegen met gemeenteraads- en nationale verkiezingen in aantocht. Bellot legde de topministers van de federale regering vorig jaar een breed pakket maatregelen voor, maar dat werd van tafel geveegd.

Bellot liet intussen weten dat het te kort dag is om voor 2019 nog een doorbraak te realiseren. De politieke en communautaire belangen zijn te groot. Na de schandalengolf rond de PS wil de MR in Brussel de grootste partij worden. Ze wil de doos van Pandora niet openen door nog aan de vliegroutes te morrelen. Voor Fremault het sein om in de zwakke flank van MR te poken.