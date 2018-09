Brussel beboet vanaf maandag vervuilende auto's

De lage emissiezone (LEZ) in Brussel was op 1 januari van start gegaan. Maar er was een overgangsperiode die op 1 oktober afloopt.

'Wij maken gebruik van intelligente camera's om te controleren of de voertuigen met de lage emissiezone in orde zijn', licht Brussels staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets toe.

Er is een periode van drie maanden voorzien waarin betrapte chauffeurs geen tweede boete kunnen krijgen en de tijd krijgen hun wagen te vervangen of een alternatieve verplaatsingswijze te zoeken.

In juni kregen de 3.000 Brusselse eigenaars van een voertuig dat in de LEZ verboden is een brief. Tegen november zullen ook chauffeurs van de voertuigen die vanaf 1 januari 2019 verboden worden, zo'n waarschuwing. Op basis van de camerabeelden zijn ook al 1.350 waarschuwingsbrieven naar Belgen verzonden die in Brussel verder met een verboden voertuig gereden hebben.