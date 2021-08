Brussel bereidt vaccinatie op school voor

Brussel wil vanaf september vaccineren in scholen, bedrijven en sportverenigingen. De overheid is nog aan het bekijken hoe dat precies zou verlopen. ‘Er staan nog heel veel acties op til.’

De vaccinatiegraad in het Brussels Gewest blijft achterlopen op die van Vlaanderen en Wallonië. 59 procent van de meerderjarige bevolking in Brussel is volledig gevaccineerd, tegenover 87 procent in Vlaanderen.

Lees Meer analyse Brusselse bevolking betaalt nu al prijs voor lagere vaccinatiegraad

Deze zomer rolde de Brusselse overheid allerlei laagdrempelige initiatieven uit om extra prikken uit te delen. Een vaccinatiebus rijdt naar wijken met de laagste vaccinatiegraad. Teams gingen op drukke pleinen en markten staan om mensen te prikken. Ook de huisarts kan patiënten vaccineren en vaccinatiecentra zijn open zonder afspraak.

Personaliseren

‘We zijn onze vaccinatiestrategie verder aan het personaliseren’, zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. ‘We weten dat onze vaccinatiegraad nog uitdagingen biedt, zeker bij de jongeren onder 25 jaar. We zijn een plan aan het opstellen om in september veilig en verantwoord weer naar school te kunnen.’

Neven zegt dat er momenteel overleg loopt met Kind en Gezin, de Franstalige tegenhanger ONE en andere actoren om te sensibiliseren en leerkrachten, ouders en leerlingen te vaccineren op scholen. ‘We moeten bekijken hoe we dat precies gaan doen.’

Dezelfde oefening wordt gemaakt voor bedrijven met de werkgeversfederatie BECI, sportclubs, jeugdbewegingen en gebedshuizen. ‘Er zijn pistes om andere plekken te betrekken bij de vaccinaties’, zegt Neven. ‘We hopen volgende week een gedetailleerde agenda te kunnen voorleggen. Maar we kunnen alvast zeggen dat er heel veel acties op til staan. We stellen alles in het werk om de vaccinatiegraad te verhogen, om een zo gewoon mogelijk schooljaar tegemoet te kunnen gaan.’

Het langzaam opbouwen van vertrouwen werkt. Zo hebben we in de kerk van Molenbeek vorige week nog 150 mensen kunnen vaccineren. Inge Neven Hoofd Brusselse gezondheidsinspectie

Blijven sensibiliseren

Voorts blijft de Brusselse gezondheidsdienst inzetten op sensibilisering op lokaal niveau. Neven: 'We hebben veel moeite gedaan om iedereen te bereiken. Op Kif.be gaf viroloog Emmanuel André uitleg, dat was vooral gericht op jongeren. We hebben samengewerkt met schepenen en anderen vertrouwenspersonen uit allerlei gemeenschappen om mensen te sensibiliseren. Ik krijg honderden foto's per dag van alle dingen die elke dag gebeuren. Het langzaam opbouwen van vertrouwen werkt. Zo hebben we in de kerk van Molenbeek vorige week nog 150 mensen kunnen vaccineren.'

Vanaf september start een campagne gericht op jongeren, studenten, werknemers en ouders. Die zal gelanceerd worden via sociale media, radioreclames en affiches. Neven: 'We hebben er net een campagne op zitten met 16 influencers voor de 12- tot 30-jarigen, die hun eigen ervaringen vertelden. Daarmee hebben we 675.000 jongeren bereikt. Meer dan we vooraf hadden kunnen inschatten. We willen op die manier verder gaan.'