Brussel bestudeert jobplan voor mensen zonder papieren

Actiris onderzoekt of het mensen die illegaal in ons land verblijven kan opleiden en aan werk helpen. Het plan stuit op grote weerstand bij Open VLD en N-VA.

Zoek werk voor mensen zonder verblijfspapiern die niet kunnen rekenen op asiel, voor vluchtelingen wiens aanvraag is afgekeurd, voor buitenlandse studenten wiens verblijfsvergunning is verlopen of voor buitenlandse arbeiders die werkloos zijn geworden.

Dat is het plan dat Actiris, de Brusselse evenknie van de VDAB, onderzoekt, meldt het Laatste Nieuws maandag. Op die manier wil het knelpuntvacatures in Brussel invullen en hoopt Actiris het zwartwerkcircuit droog te leggen.

'Een werkgroep is momenteel bezig met het onderzoeken van de juridische en operationele gevolgen', zegt Actiris-woordvoerder Jan Gatz in Het Laatste Nieuws. 'Maar we willen inderdaad mensen zonder geldige verblijfspapieren op de arbeidsmarkt kunnen integreren. Het project is er gekomen op vraag van de actoren in onze raad van bestuur, met name de vakbonden en de werkgeversvertegenwoordigers en de onthaalbureaus voor nieuwkomers in Brussel. Maar voorlopig is er nog niets concreet: we zitten in een politieke schemerzone, zonder Brusselse regering en met een uittredende minister van Werk. Er komt trouwens sowieso een nieuwe minister van Werk, want Didier Gosuin (Défi) stopt met actieve politiek. Het zal dan aan zijn opvolger zijn om het project te finaliseren.'

De Block

Het plan van Actiris stuit op grote weerstand. 'Dit komt neer op een collectieve regularisatie', zegt minister van Migratie en Asiel Maggie De Block (Open VLD), 'en dan zeg ik 'not on my watch'.