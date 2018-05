Brussel blijft onveilige autostad

In vergelijking met dertien andere Europese grootsteden domineert de auto het Brusselse stadsverkeer, al vertaalt zich dat niet in uitgesproken slechtere luchtkwaliteit, zegt Greenpeace.

Brussel is een autostad en scoort gemiddeld qua mobiliteit. Dat is de conclusie van een mobiliteitsonderzoek dat het Duitse Wuppertal-instituut maakte op vraag van Greenpeace. In die studie worden dertien steden uit dertien Europese landen met elkaar vergeleken.