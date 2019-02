Brussel gaat strijd aan met pendelaars

Het Brussels Gewest wil samen met de werkgevers en de andere regio’s het pendelverkeer naar de hoofdstad inperken. Op 5 juni hoopt Brussel 15 procent van de pendelaars te overtuigen hun auto thuis te laten.

Brussel staat stil. Een oplossing daarvoor zal niet alleen van Brussel zelf komen, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Een derde van het verkeer komt van buiten de hoofdstad. Daarvan gebeurt het merendeel met de auto.

Het Brussels Gewest wil pendelaars niet straffen of stigmatiseren, maar wil hen wel doen nadenken over een alternatief. Daarom lanceert het gewest binnenkort een campagne om op 5 juni - wereldmilieudag - de auto te laten staan en op een andere manier naar Brussel te komen.

35.000 auto's

Het doel is het pendelverkeer met de auto die dag met 15 procent te verminderen. Dat zou betekenen dat 35.000 auto’s minder Brussel binnenrijden. Zo hoopt Vervoort de filedruk fors te verminderen. Volgens de Brusselse administratie leidt 10 procent minder auto’s tot 40 procent minder file. Dat moet de pendelaars ook doen beseffen dat er een alternatief voor de auto bestaat.

De campagne ‘Brussel, gedeelde bestemming’ kwam er in overleg met de vakbonden en werkgevers. In september, vlak voor de autoloze zondag, overlegt het Gewest ook met de Brusselse sociale partners over oplossingen om het pendelverkeer te verminderen, zoals thuiswerk of carpooling.

Vervoort beseft dat hij de strijd niet alleen kan aangaan. Daarom wil hij op het eerstvolgende Overlegcomité met de andere gewesten maatregelen bespreken om het pendelgedrag aan te pakken. Daarbij wil hij vooral een positieve dynamiek rond alternatieven creëren in plaats van pendelaars die alleen in de auto zitten te bestraffen of te stigmatiseren.

Carpoolen

Dat is belangrijk voor de werkgevers, zegt Jan De Brabanter van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI. ‘De bedrijven willen deel uitmaken van de oplossing, maar we moeten de pendelaars vooral tonen dat er alternatieven zijn. De overheid moet ook met nieuwe oplossingen komen, zoals een aparte rijstrook op de snelwegen voor pendelaars die carpoolen.’