Brussel geeft genadeslag aan Eurostadion

Ghelamco verkreeg twee jaar geleden een 99 jaar lange erfpacht voor het beoogde bouwterrein - parking C van de Heizel - voor één symbolische euro per jaar. Maar daar wordt nu, zoals verwacht, een einde aan gesteld. Daardoor bljift er niets over van de plannen voor de bouw van een nationaal stadion , waar zowel de Rode Duivels als Anderlecht zou voetballen.

'De voortzetting van het project is onmogelijk geworden voor Ghelamco', zei Brussels burgemeester Philippe Close (PS) op de gemeenteraad. Zijn uiteenzetting over het Eurostadion-verhaal duurde dik twintig minuten. De conclusie was evident. Het Eurostadion-project is dood.