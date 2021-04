Brussel grijpt naast brexitbedrijven

Brussel kon slechts 15 van 440 bedrijven overtuigen die na de brexit het VK verlieten ten voordele van de Europese Unie. Dat blijkt uit een analyse van de Londense denktank New Financial. De Ierse hoofdstad Dublin is de grote brexitwinnaar.

Dat komt overeen met zowat 10 procent van het Britse bankensysteem. Maar vermoedelijk zijn nog tientallen financiële bedrijven onder de radar gebleven en is de impact in werkelijkheid dus groter.

Euronext

De onderzoekers van New Financial wijzen er tot slot op dat heel wat ondernemingen activiteiten en afdelingen hebben opgesplitst om vervolgens over verschillende Europese steden te verdelen. Daaruit vloeien financiële centra met elk een eigen specialisatie voort. Zo wordt Dublin in de eerste plaats uitgekozen voor vermogensbeheer en Frankfurt voor bankactiviteiten.