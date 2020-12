Brussel heeft akkoord over stadstol

Het Vlaams Parlement oordeelt dat de stadstol veel Vlaamse pendelaars in de portefeuille zal raken.

De Brusselse regering heeft een akkoord bereikt over de slimme kilometerheffing. Bedoeling is die begin 2022 te laten ingaan.

Het langverwachte akkoord over de Brusselse stadstol SmartMove heeft vandaag zijn beslag gekregen. De tol - de Brusselse regering spreekt liever van een slimme kilometerheffing - zal zoals eerder al bekend werd, bestaan uit een basisbelasting, aangevuld met een variërend tarief bij meer gereden kilometers.

Daarmee wil de regering-Vervoort het gebruik van de auto - voornamelijk op piekmomenten - ontraden. De doelen: minder files, gezondere lucht, een grotere verkeersveiligheid, minder geluidshinder en meer ruimte in de hoofdstad. 'We willen tegen 2030 25 procent minder individuele verplaatsingen met de auto', zegt Brussels minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD).

Tarieven

De prijs zou variëren afhankelijk van het moment van de dag en het vermogen van de wagen. Gatz maakte de tarieven nog niet officieel bekend, maar de plannen daarvoor lekten in oktober al uit in L'Echo en De Tijd. Het vaste tarief zou 1 euro in de spits (van 7 tot 10 uur en van 15 tot 19 uur) bedragen en een halve euro tijdens de daluren (tussen 10 en 15 uur).

Dat bedrag zou vermenigvuldigd worden met een factor die afhangt van het vermogen. Vanaf 20 fiscale pk wordt dat maal zes, het hoogste tarief. Dat komt neer op 6 euro vaste taks in de spits. Voor wie met een gemiddelde wagen rijdt, wordt het tarief maal twee of maal drie.

Daarbovenop komt een tarief van 18 eurocent per kilometer tijdens de spits en 9 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 uur en 7 uur blijft het gratis. Wie in de file en met een dure wagen met zware motor naar Brussel rijdt, betaalt het meest.

De Brusselse regering wil weldra starten met het overleg daarover met de andere deelstaten en plant ze in 2022 in te voeren.

Registratie

Voor de registratie van voertuigen zal er gebruik worden gemaakt van de SmartMove-app. Nadat de nummerplaat geregistreerd is op de app, kan het te innen bedrag berekend worden op basis van de gereden afstand, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van de wagen. ANPR-camera's moeten de gereden afstand helpen meten.

De heffing zal de Brusselse belasting op de inverkeerstelling vervangen. 'Door het gebruik in plaats van het bezit te belasten, stimuleren we autobestuurders om een alternatief vervoermiddel te overwegen', zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Tegenkanting

Hoewel de modaliteiten van de heffing gisteren nog niet bekend waren, riep de stadstol tegenkanting op in het Vlaams Parlement. Een alliantie van parlementsleden van CD&V, N-VA en Open VLD diende een resolutie in tegen de plannen van Brussel om SmartMove in te voeren.

Het Vlaams Parlement vroeg daarin dat de Brusselse regering de dialoog zou aangaan met de regering-Jambon. Een stadstol of kilometerheffing zal immers veel Vlaamse pendelaars in de portefeuille raken, oordeelt het. Inez De Coninck (N-VA), een van de indieners, vindt het onredelijk dat de belasting geheven wordt op mensen die niet in Brussel kunnen stemmen. 'Wij kunnen de Vlaming fiscaal niet laten discrimineren', zegt ze. Eerder drong ook het Waalse Parlement al aan op overleg met de hoofdstad.

Juridische stappen

Mocht uit dat overleg geen aanvaardbare oplossing komen, dan hoopt het parlement dat de Vlaamse regering juridische middelen zal aanwenden om ervoor te zorgen dat de tol er niet komt.

'Het Vlaams Parlement geeft met deze resolutie een duidelijk signaal aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering', zegt De Coninck. De parlementsleden wijzen er bovendien op dat de Brusselse regering in haar regeerakkoord aangeeft voorstander te zijn van samenwerking met de andere gewesten, maar daarvoor vooralsnog nog geen stappen gezet heeft.