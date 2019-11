Brussel investeert buiten begroting

Het Brussels Gewest daagt in haar begroting voor 2020 de Europese regels uit door de investeringen, van metro tot verkeerscamera’s, niet mee te rekenen. ‘Europa zal zich moeten aanpassen’, zegt minister van Begroting Sven Gatz (Open VLD).

In het Brussels Parlement is dinsdag de bespreking begonnen van het budget voor 2020. Het Brussels Gewest is van plan volgend jaar voor 5,5 miljard euro aan inkomsten te innen en voor 6,2 miljard euro uit te geven.

Dat slaat een gat van 740 miljoen euro in het budget. Toch herhaalde minister van Begroting Sven Gatz dinsdagmorgen op Radio 1 dat zijn budget ‘structureel in evenwicht’ is. Daarmee bedoelt hij dat de belastingen volstaan om de werking van de Brusselse overheid te betalen.

Metro's en camera's

Hoe zit dat dan met het gat van 740 miljoen euro? Volgens Gatz moet het mogelijk zijn in de loop van het jaar de uitgaven nog met 240 miljoen euro te doen krimpen. Die ‘onderbenutting’ gebeurt ook in realiteit, omdat niet alle projecten waarvoor geld is voorzien ook rond geraken.

Het is echter de resterende vijfhonderd miljoen euro waarover de discussie is losgebarsten. Volgens de Brusselse regering gaat het om ‘strategische investeringen’. Het geld gaat naar de Brusselse tunnels, de uitbreiding van de metro en veiligheidsuitgaven zoals camera’s.

Europese regels

De Europese begrotingsregels leggen op dat ook die uitgaven echter mee tellen in het budget. Een land mag vervolgens in het rood gaan om te investeren – tot drie procent van het bruto binnenlands product – maar moet wél al het geld dat buitengaat mee tellen.

Op het Brussels BBP - een kleine 80 miljard euro - maken de investeringen echter 6 procent van het bbp uit.

‘Men moet weten wat men wil in Europa’, zei Gatz dinsdagochtend. ‘Ofwel investeren we, wat de economie doet groeien. Ofwel gebeurt er niets en worden we allemaal armer.’

Oosterweel

Gatz merkte dinsdag op dat Vlaanderen hetzelfde doet, door de investeringen in Oosterweel buiten de begroting te houden. Dat klopt, al zijn er twee verschilpunten.

Ten eerste gaat het in Vlaanderen om relatief kleinere bedragen. De investering in Oosterweel bedraagt in 2020 251 miljoen euro op 48 miljard euro uitgaven. In Brussel gaat het om 500 miljoen euro op 5,5 miljard euro uitgaven.

Ten tweede gaat het in Vlaanderen om één welomschreven project. In Brussel gaat het behalve om de metro, tram en tunnels ook om verkeerscamera’s die nummerplaten kunnen herkennen. Bij de andere overheden in België zit die uitgave in de gewone begroting.

Diependaele

Ook Vlaanderen heeft trouwens nog geen toelating gekregen van de Europese Commissie om de Oosterweel-investeringen buiten de begroting te houden. ‘Dat Brussel nu voor een half miljard euro buiten budget wil houden, vinden we jammer’, zegt een woordvoerder van Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele, ‘omdat het ons dossier bij de EU zal verzwakken.’

Schulden omhoog

De Brusselse investeringen wegen wel op de schuld. De directe schuld van het gewest stijgt van 3,7 miljard euro dit jaar naar 6,7 miljard euro in 2024. Ondanks de lage rente doet dat in die periode nog altijd de rente-uitgaven nog altijd stijgen van 112 miljoen euro naar 192 miljoen euro.