‘Brussel is het afvoerputje van België'

Met een gespierd law-and-orderimago wil de liberaal Alain Courtois het Brusselse stadhuis na 18 jaar heroveren op de PS. Die kreunde onder een schandalengolf, rellen en heibel over de voetgangerszone, maar zet de partijmachine in om de hoofdstad te behouden.

‘Ge kunt maken dat die moskee hier niet komt. Burgemeester Philippe Close (PS) is al thuis bij de gast achter die moskee geweest. Zijn huis hangt vol PS-affiches.’ In de Brusselse deelgemeente Haren klampt een vrouw MR-lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Alain Courtois aan. ‘Daar leggen we onze kop voor. Er zijn al genoeg moskeeën.’

De gebronzeerde ex-voetbalbobo en schepen van Sport loopt moederziel alleen met een pak flyers onder de arm. Met 4.000 inwoners is Haren een stukje boerenbuiten op een boogscheut van de Brusselse Grote Markt, een feeëriek kerkje met kasseistraten en grazende koeien incluis. De kleine deelgemeente heeft geen bank, bakker of slager en pas sinds kort weer een politiekantoor. ‘Maar dat is ’s avonds onbemand en er passeren amper patrouilles. De dealers hebben ’s avonds vrij spel’, klaagt een inwoner.

Alain Courtois (MR): 'Ik wil burgemeester van Brussel worden.'

Dat beschrijft het bredere gevoel dat onder de Harenaars leeft. Ze voelen zich een ondergeschoven kind, wat Courtois ook toegeeft. ‘De Harenaars voelen zich het afvoerputje van Brussel, waar alles gedumpt wordt wat de binnenstad niet wil. Het beste voorbeeld is het protest tegen de bouw van een nieuwe gevangenis.’ Sinds kort is er ook burgerverzet tegen de plannen voor een moskee voor 1.200 mensen. Hij wijst als bron van onvrede ook op het in Haren door een burgerplatform geopende opvangcentrum voor de migranten uit het Maximiliaanpark bij het station Brussel-Noord.

Courtois vindt Haren een goeie metafoor voor Brussel. ‘Wij zijn ook het afvoerputje van België. Brussel mag het altijd oplossen. Kijk naar het geplande registratiecentrum voor asielzoekers in Neder-over-Heembeek. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil alle asielzoekers in Brussel concentreren. No way.’

Courtois gaat voluit voor de sjerp. ‘Ik wil de sleutels van de stad in handen krijgen, de politie.’ Hij komt op met een gespierd law-and-orderimago. Zijn recentste wapenfeit is zijn pleidooi om een hek te bouwen rond het Maximiliaanpark. Hij wil het park ’s nachts sluiten en een nieuwe naam geven. ‘Alle migranten krijgen van smokkelaars de naam van het Maximiliaanpark via sms doorgespeeld.’ Courtois zegt het park te zullen teruggeven aan de Brusselaars. ‘In mijn tijd als procureur in Brussel zetten we illegalen in de gevangenis. Nu worden ze na maximaal een dag vrijgelaten. Dat snap ik niet.’

Veiligheid en respect

Er is geen schroom om op klaarlichte dag tegen de gevel van het Stadhuis te pissen. Niemand heeft nog respect in Brussel. alain courtois Kandidaat-burgemeester MR

De campagne van Courtois staat in het teken van veiligheid, propere straten en respect. ‘Ik heb er vorige week een bij zijn kladden gepakt die om drie uur ‘s middags tegen het stadhuis stond te pissen. Sans gêne.’ MR-schepen Geoffroy Coomans zette gisteren op Twitter dat de achterdeur van het stadhuis kapot geplast is. De renovatie van de 18de-eeuwse deur zal tienduizenden euro’s kosten. Courtois pleit dan weer voor de invoering van een uniform op de Brusselse scholen.

De stoere praat over recht en orde heeft ook een strategisch doel. Courtois, die opschoof van links-liberaal tot rechtse morele kruisvaarder, wil poken in de wonde van de PS. De Brusselse socialisten kampen met de reputatie van een ‘laisser-passerbewind’ dat de straten liet verloederen, kleine kruimelfeiten onbestraft liet en radicalisme liet betijen.

De MR, de voorbije legislatuur in het bestuur, probeert afstand te nemen van de coalitiepartner PS. Bovendien vreest de MR op rechts de populariteit van Francken en Jan Jambon, de twee boegbeelden van het N-VA-lik-op-stukbeleid, dat een vruchtbare grond vindt bij de MR-achterban. De partij probeert dat af te blokken met de boodschap dat een stem voor de N-VA verloren is en de MR het enige alternatief is.

Brussel in cijfers De Brusselse coalitie bestaat uit de MR, Open VLD en de PS. De sp.a maakte tot vorig jaar deel uit van het bestuur, maar schepen Ans Persoons nam in de nasleep van de affaires ontslag. Ze trekt nu met een eigen stadslijst naar de kiezer. In 2012 haalden de PS-sp.a 18 zetels, de MR-VLD 10, het cdH 10, Ecolo-Groen 7, Défi 3 en de N-VA 1. Betrouwbare peilingen voor 14 oktober zijn er niet. De PS en de MR vechten elkaar de tent uit, maar er is weinig twijfel dat de twee weer in elkaars armen vallen als het resultaat hen daartoe verplicht. De grote strijd gaat over wie de sjerp krijgt.

De stad Brussel is armer (12.211 euro jaarinkomen per inwoner) en telt meer werklozen (18%) en meer criminaliteit (23.846 feiten) dan het gemiddelde in het Brussels Gewest.

De schuldgraad van de stad is met 2.558 euro per inwoner fors hoger dan gemiddeld (1.459 euro). Brussel valt niet te vergelijken met de andere 18 gemeenten van het gewest, omdat het de rest als ‘staat in de staat’ overschaduwt.

Het is een understatement dat Brussel er een woelige zes jaar op heeft zitten. De stad kreunde onder de lockdown na de aanslagen in Parijs en werd vier maanden later zelf getroffen door terreur. Er brak een opstand uit onder de middenstand tegen de voetgangerszone die door PS-burgemeester Yvan Mayeur werd doorgedrukt. Tot vandaag blijft dat gebied een zorgenkind, met daklozen en marginalen die ’s nachts de verlaten voetgangerszone in trekken. Mayeur moest opstappen toen hij en zijn sidekick Pascale Peraita zich persoonlijk bleken te verrijken bij de daklozen-vzw Samusocial.

Opvolger Close, na Freddy Thielemans en Mayeur de derde burgemeester in zes jaar, kreeg de opdracht de stal uit te mesten. Dat botste op scepsis omdat Close de reputatie had van mandatenkoning en fixer achter de schermen van de PS-staat, een kluwen van politiek gestuurde, lucratieve vzw’s. Close snoeide in de vzw’s en mandaten.

Onckelinx

Toch blijft de twijfel over zijn oprechtheid, met de burgemeester die in cruciale vehikels zoals de event-vzw Brussels Expo aan de touwtjes blijft trekken. Close kwam ook onder vuur te liggen omdat hij te laat reageerde op rellen in het centrum, er een nieuw schandaal uitbrak rond verrijking bij een stads-vzw en een vaudeville ontstond over het concertgebouw Koninklijk Circus. De klappen troffen de hele Brusselse PS, met kopvrouw Laurette Onkelinx die mee ten onder ging in het schandaal rond haar poulain Mayeur. De coalitiepartners klagen over chaos en een machtsvacuüm bij de eens oppermachtige PS, die verwikkeld is in een interne strijd en geen duidelijk opperhoofd meer heeft.

Eurostadion

Courtois noemt 14 oktober het nu-of-nooitmoment om het stadhuis na 18 jaar uit de socialistische klauwen te bevrijden. Verteerd is de eigen nederlaag rond het gekelderde Eurostadion, waar Courtois voluit zijn schouders onder had gezet. Hij hoopt dat een combinatie van de schandalen, de breuk tussen de PS en de sp.a in de nasleep van de Samusocial-affaire en het succes van de extreemlinkse PTB en het links-liberale Défi het PS-rijk helpen in te storten.

De strijd wordt keihard gevoerd. Schepen Coomans zette een foto op sociale media, waarop te zien is hoe Close de sleutels van de stad overhandigt aan Darth Vader, de heer van de duisternis in de filmsaga Star Wars.

De PS vecht terug. De hele partijmachine is ingeschakeld om Close aan een herverkiezing te helpen. De burgemeester schuimt al maanden de stad af, van pensenkermis tot moskee en sportclub. Close moet zich nog bewijzen als stemmenkanon. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 haalde hij minder dan 2.000 stemmen, ruim drie keer minder dan lijsttrekker Freddy Thielemans.

Verlies of winst heeft gevolgen tot ver buiten het stadhuis. Brussel is met een budget van 1 miljard euro tegenover 4 miljard voor het Brussels Gewest een staat in de staat. Bovendien zijn de werken begonnen aan het kroonjuweel van de PS-staat, het miljardenproject NEO voor de ontwikkeling van de Heizelvlakte. De sleutels van het lucratieve NEO, waarvan Close een van de grote architecten is, wil de PS in geen geval uit handen geven.