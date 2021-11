Brussel kan doorzetten met slimme kilometerheffing

In een advies erkent de Raad Van State dat Brussel autonoom bevoegd is om een slimme kilometerheffing in te voeren, maar hij dringt wel aan op verder overleg met Vlaanderen en Wallonië.

Maar, oordeelt de Raad, 'het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een verschil in behandeling verantwoorden met het gegeven dat de andere gewesten niet akkoord gaan met een hervorming in de aangegeven zin.' Ze plaatst daar wel meteen de nuance bij dat dat 'het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er alles moet aan doen om tot een samenwerkingsakkoord te komen waarbij mogelijke discriminatoire situaties zoveel mogelijk worden voorkomen of toch worden beperkt'.

'Maar dat wil niet zeggen dat we dat ook per definitie zullen doen', zegt Desmet. 'We gaan voor een samenwerkingsakkoord met de regio's, waar we zien dat zeker in Vlaanderen de geesten aan het rijpen zijn.' Sowieso moet de Brusselse regering eerst nog tot een gezamenlijk standpunt komen. Desmet verwacht daar over twee weken meer duidelijkheid over.