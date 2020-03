Brussel mikt op nul verkeersdoden in 2030

De Brusselse ministerraad heeft donderdag het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move goedgekeurd. Daarin spreekt het gewest de ambitie uit om tegen 2030 geen verkeersdoden of -gewonden meer te hebben.

Good Move legt de grote beleidslijnen vast op het vlak van de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leefbaarheid en verkeersveiligheid zijn de toekomstige speerpunten voor de Brusselse regering.

Met Good Move kiest Brussel voor een leefbare en verkeersveilige stad door in te zetten op autoluwe wijken, een sterk openbaar vervoer en een vlottere verkeerscirculatie. Concreet moet het autogebruik tegen 2030 met 24 procent dalen. Met 'vision zero' spreekt de regering de opvallende ambitie uit om tegen 2030 geen verkeersdoden of -gewonden meer te hebben. Ook de timing voor de aanpak van de zwarte punten wordt verscherpt.