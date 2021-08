Brussel niet van plan coronamaatregelen te versoepelen

De lage vaccinatiegraad in Brussel en de terugkeer van vakantiegangers baren de Brusselse minister-president Rudi Vervoort zorgen. Terwijl zijn Waalse en Vlaamse collega's denken aan versoepelen, is dat in Brussel nog niet aan de orde. 'Wij moeten nog even op pauze.'

'Het is geen geheim dat we nog niet staan waar we hadden willen staan.' Minister-president Rudi Vervoort (PS) wil er niet flauw over doen: de vaccinatiegraad bij de Brusselse bevolking is met 60 procent volledig gevaccineerden nog te laag. Volgens de prognoses van zijn eigen diensten had het gewest midden juli al 70 procent van de volwassen bevolking gevaccineerd kunnen en moeten hebben. Vandaag lijkt het al optimistisch in september of oktober aan dat percentage te zitten.

De verklaringen zijn stilaan bekend: een arme, jonge, diverse bevolking en moeilijk te bestrijden complottheorieën zetten een rem op de Brusselse vaccinatiesnelheid. 'Daarnaast denk ik dat we deze zomer één belangrijke fout hebben gemaakt wat betreft reizen. We hadden het Covid Safe Ticket beschikbaar moeten maken voor wie al minstens één keer geprikt was. Nu waren twee dosissen vereist, maar veel mensen moesten te lang wachten op die tweede prik. Omdat je met een gratis negatieve PCR-test ook kon reizen, hebben mensen dat verkozen boven vaccinatie.'

Besmette vakantiegangers

Besmette vakantiegangers

De gezondheidsdiensten merken dat de positiviteitsratio hoog ligt bij terugkerende reizigers. Vooral bij toeristen die naar Marokko zijn geweest, is de positiviteitsratio hoger dan gemiddeld (9,2% tegenover het gemiddelde van 3,4%). Een derde van die reizigers komt uit Brussel. Dat staat in de cijfers die de experts hebben bezorgd aan de leden van het Overlegcomité.

Vervoort wijst niet naar één specifieke groep, maar vindt wel dat er meer controle moet komen op het Passenger Locator Form (PLF) van reizigers. Dat formulier is de basis voor de opvolging van testverplichtingen en quarantaine. 'We gaan een cruciale week in waarin nog heel wat mensen terugkeren van op reis', zegt Vervoort. 'Het is belangrijk dat de federale politie iedereen controleert op luchthavens en stations, zodat we geen clusters krijgen met nieuwe uitbraken.'

Pauze

De kwestie-Brussel ligt vrijdag op tafel van het Overlegcomité. Vlaanderen en Wallonië willen bijkomende versoepelingen, maar die zouden niet gelden voor Brussel. Vervoort verzet zich daar niet tegen. 'Ik wil de maatregelen die er zijn behouden. Brussel moet op pauze', zegt hij. 'Versoepelen is op dit moment niet mogelijk.' Dat betekent onder meer dat het verplichte sluitingsuur voor de horeca (1 uur) behouden blijft, net als het maximum van acht mensen aan een tafeltje. Ook telewerken blijft in Brussel dan 'sterk aangeraden' en de nachtclubs blijven voorlopig dicht.

'Het is niet evident de balans te vinden. Je wil gevaccineerde mensen ook niet het gevoel geven dat zij nu de dupe zijn van een recalcitrante groep', zegt Vervoort.



Overweegt Brussel het Covid Safe Ticket op grotere schaal te introduceren dan in de rest van het land? 'We hebben het debat over het Covid Safe Ticket ontweken. Wettelijk kan ik dat niet op eigen houtje invoeren. Maar je ziet wat het resultaat was in Parijs toen de Franse president Emmanuel Macron het invoerde. Als we morgen rampzalige cijfers zien in Brussel, dan kan ik onmogelijk weer sectoren sluiten. Dat zou ongehoord zijn. Maar voorlopig blijven we vooral voort werken om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. De tijd dat mensen naar het vaccin moesten komen is voorbij, we gaan het vaccin naar de mensen brengen.'