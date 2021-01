Brussel ontevreden over Belgische verdeling EU-herstelgeld

Premier Alexander De Croo (Open VLD), Vlaams minster-president Jan Jambon (N-VA) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) hebben maandagavond een akkoord bereikt over de verdeling van de Europese investeringspot van 5,9 miljard euro. Die moet België helpen in de relance na de corona-schok.

De Vlaamse regering reageert tevreden met die verdeling. Ze gaat er bovendien van uit dat de federale regering haar deel van het budget voor 60 procent in Vlaanderen zal besteden, waardoor de teller richting 3 miljard euro tikt. Jambon zei maandag op Radio 1 dat dat bedrag het 'openingsbod' was.

Niet te becijferen

Hoeveel geld uiteindelijk in Brussel belandt, is op dit moment niet te becijferen. Dat komt omdat de federale overheid een deel van haar investeringen in Brussel kan doen, en ook de Franse Gemeenschap en de Vlaamse regering in Brussel kunnen investeren voor gezondheidszorg en opleiding. Dat is een van de vijf pijlers van het investeringsfonds, naast digitalisering, productiviteit, mobiliteit en duurzaamheid.