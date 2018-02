Brussel pookt oorlog om vliegroutes opnieuw op

Fremault stuurt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) de resultaten van een studie van Brusselse universiteit ULB die ze heeft besteld. De studie bevat concrete aanpassingen aan de huidige vliegroutes die de geluidshinder voor de Brusselaars inperken. Een van de voorstellen is een verschuiving van de vluchten overdag over de Kanaalroute boven Brussel naar de Ringroute, wat meer overlast boven Vlaanderen betekent.

Luchtvaartoorlog

Geen manoeuvreerruimte

De Brusselse dreiging is niet zomaar een fait divers. Fremault haalde vorig jaar deels haar slag thuis bij de rechter in haar strijd voor een aanpassing van de vliegroutes en een verlengd nachtregime met strengere geluidsnormen.

Fremault, wiens cdH in Brussel vecht om te overleven, blijft poken in die zwakke flank van de MR. Nieuw geruzie met Vlamingen is in de wedstrijd ‘wie is de beste Brusselaar’ extra meegenomen.