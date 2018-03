Brussel probeert vergunningsverlenging glyfosaat tegen te houden

De Brusselse regering klaagt de Europese Commissie aan bij het Europees Hof van Justitie in verband met de recente verlenging van de vergunning van glyfosaat

Volgens het gewest 'vergt het voorzorgsbeginsel, in geval van wetenschappelijke twijfel over gezondheid- en milieurisico's, een voorzichtige aanpak'. En daaraan zou de Europese Commissie verzaakt hebben toen ze in december vorig jaar de vergunning voor glyfosaten verlengde.