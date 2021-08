Brussel schuift stadstol op de lange baan

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) lijkt de controversiële invoering van rekeningrijden in de hoofdstad kopje-onder te duwen, net voor de komst van een cruciaal advies van de Raad van State.

Praktisch is de invoering van een slimme kilometerheffing zoals gepland in 2022 niet meer realistisch. En het probleem is dat 2023 vlak voor 2024 komt, wanneer er weer verkiezingen zijn. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) lijkt - net als toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vlak voor de verkiezingen in 2019 - de bocht in te zetten over de geplande invoering van rekeningrijden in de hoofdstad tegen 2022. Vervoorts uitspraken verschenen maandag al op het Franstalige Brusselse nieuwsplatform BX1, maar zijn nu pas breder opgepikt.

Elegante manier

Een grote verrassing vallen Vervoorts uitspraken niet te noemen. Hij moest het enkel elegant weten te brengen, nadat PS-voorzitter Paul Magnette de slimme kilometerheffing - chauffeurs betalen een variabel tarief afhankelijk van het vermogen van hun wagen, het tijdstip en de afstand - begin dit jaar al had afgeschoten. De PS vreest gebasht te worden door de extreemlinkse PTB. Die zou de socialisten kunnen wegzetten als voorvechters van een asociale maatregel die minder vermogende mensen met een oudere, vervuilendere auto op kosten jaagt.

Vervoort blijft voorstander van een kilometerheffing, liet hij aan De Tijd weten via zijn woordvoerder. Maar dat lijkt vooral om geen verwijt te krijgen dat hij zich niet houdt aan het Brussels regeerakkoord. Daarin staat letterlijk 'dat de Brusselse regering verlangt met de regio's een samenwerkingsakkoord te sluiten over de invoering van een intelligente kilometerheffing in het grootstedelijk gebied of op het nationale grondgebied'.

Schoentje knelt

Precies bij die samenwerking knelt het schoentje. In Vlaanderen is de afspraak gemaakt dat er deze legislatuur zelfs niet meer over de invoering van rekeningrijden gesproken wordt. De administratie is wel bezig met de oefening hoe rekeningrijden na 2024 past in een ruimere taxshift. Wallonië is ook tegen, maar eerder omdat het een probleem moet oplossen dat er niet is: overdreven filedruk.

Brussel schakelde daarom de Raad van State in voor advies. Die moet verduidelijken of SmartMove, het Brusselse mobiliteitsplan waar rekeningrijden deel van uitmaakt, rekeningrijden kan invoeren zonder akkoord met Vlaanderen en Wallonië. De coalitiepartners verschuilen zich achter de Raad van State om officieel te passen voor een reactie op Vervoorts uitspraken tot het advies er is. Dat advies - verwacht in september - zal cruciaal zijn om de posities te bepalen die de Brusselse coalitiepartijen zullen innemen tijdens de gesprekken met de federale en regionale ministers op een Overlegcomité.

Van bezit naar verbruik

De Brusselse Open VLD en groenen blijven achter rekeningrijden staan. Maar opmerkelijk is dat vooral de groenen de zaken niet op de spits willen drijven. Ook al zou de Raad van State geen enkel bezwaar maken bij de Brusselse voorstellen, dan nog ligt de focus op de onderhandelingen in het Overlegcomité, klinkt het. Ook alternatieven voor het Smartmove-project dat op tafel ligt, blijken bespreekbaar. Het draait enkel om het verschuiven van het bezit naar het verbruik van een wagen, zodat Brusselaars betere lucht krijgen.