Brussel vaart blind bij tweede golf

De Brusselse universitaire ziekenhuizen vermoeden geen onderrapportage van het aantal besmettingen in de hoofdstad. Wel vrezen ze dat de Antwerpse broeihaard overslaat. Brussel blijkt bijzonder slecht gewapend om de tweede golf te trotseren.

Over de cijfers van het aantal coronabesmettingen in Brussel is veel onrust. Hoewel die in Antwerpen met een weekgemiddelde van 86 de pan uit rijzen, is de situatie in Brussel voorlopig dezelfde als in andere centrumsteden. Dat doet de wenkbrauwen fronsen, want met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid en populatie als Antwerpen lijkt de grootstad kwetsbaar. De Nederlandstalige huisartsenkring van Brussel vreest dat er een onderrapportage is door de testing die spaak loopt.

Dat Brussel gespaard blijft, lijkt reëel. Maar we hebben wel schrik dat de Antwerpse situatie overwaait naar hier. Johan Kips Algemeen directeur Hôpitale Erasme (ULB)

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) gebruikte die bedenking om de strenge maatregelen van de provincie, zoals een avondklok en een algemene mondmaskerplicht, te verantwoorden. ‘In Antwerpen hebben we gelukkig snel cijfers. Over sommige andere grootsteden maak ik me eerlijk gezegd zorgen over wat ze weten’, zei hij op Radio 1. Dat leidde tot een communautaire rel. ‘Bart De Wever zocht een zondebok om de aandacht af te leiden’, zei Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). ‘Door zijn minachting voor Brussel is het gewest een gedroomd slachtoffer.’

Blinde vlek

De Wever heeft in elk geval een punt dat cijfermateriaal ontbreekt. Blinde vlek zijn de gegevens van het kenniscentrum Sciensano. Eind deze week wil dat met een tool komen die ook zicht geeft op de negatieve resultaten. Dat moet duidelijk maken of de rooskleurige cijfers van bepaalde regio’s niet te maken hebben met te weinig testen.

Voor Antwerpen weten we dat de stijging niet artificieel is. Boudewijn Catry Woordvoerde Sciensano

‘We hebben de oefening voor Antwerpen gemaakt en daar weten we dat de stijging niet artificieel is. Daar is dus daadwerkelijk een probleem’, zegt woordvoerder Boudewijn Catry. Maar andersom kunnen besmettingshaarden voorlopig ongemerkt woeden. In Brussel kunnen de cijfers bijvoorbeeld vertekend zijn omdat kwetsbare personen weinig toegang hebben tot een test.

Toch is er volgens de Brusselse universitaire ziekenhuizen geen reden om te denken aan onderrapportage. Zij hebben zicht op een eigen steekproef: patiënten worden voor een opname systematisch getest. ‘Maar één patiënt die is opgenomen voor iets anders bleek besmet’, zegt Johan Kips, algemeen directeur van het ULB-ziekenhuis Erasme. Ook Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, ziet geen stijgende trend in de besmettingen. ‘Dat Brussel gespaard blijft, lijkt dus reëel’, zegt Kips. ‘Maar we hebben wel schrik dat de Antwerpse situatie overwaait.’

Testing loopt spaak

Daar knelt het schoentje. Aan de Brusselse aanpak van de testing schort heel wat. Als de epidemie ook in de hoofdstad opflakkert, zal dat moeilijk vast te stellen zijn.

Zo zijn nog maar vier ziekenhuizen actief als testcentra. Bij de eerste golf had de federale overheid opgedragen triageposten te openen met ondersteuning van huisartsen en wachtposten. Maar in Brussel hadden de ziekenhuizen op eigen initiatief al posten op poten gezet. Terwijl de triageposten in Vlaanderen na de piek veranderden in testcentra, was dat slechts voor vier posten in Brussel het geval. Daarnaast kunnen mensen die een test nodig hebben zich richten tot privélabo’s, maar ook die blijken overbevraagd. Voor een afspraak is het dikwijls een paar dagen wachten, bij de open centra zou sprake zijn van lange files.

Het is goed dat de minister het probleem nu serieus neemt, maar eigenlijk had men veel vroeger moeten ingrijpen. Vincent Janssens Voorzitter Nederlandstalige Brusselse huisartsenkring

Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo) beloofde na een spoedoverleg dinsdag de testcapaciteit te verdubbelen van 2.000 naar 4.000 tests per dag. Probleem: noch de ziekenhuizen, noch de labo’s, noch de huisartsen willen instaan voor die uitbreiding. Maron denkt daarom aan testcentra op gemeentelijk niveau voor wie een test nodig heeft zonder symptomen, bijvoorbeeld omdat hij gebeld is door contacttracers of terugkeert uit een risicogebied. Zieke patiënten kunnen dan getest worden via de huisartsen.