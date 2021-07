Brussel verhoogt stralingsnorm voor 5G

De Brusselse regering heeft een verhoging van de stralingsnorm goedgekeurd. Dat moet de uitrol van een 5G-netwerk mogelijk maken.

Over enkele maanden heeft de Brusselse regering een nieuwe wettekst klaar over de uitrol van 5G in het Brussels Gewest. Daarin gaat de stralingsnorm omhoog. De Brusselse regering heeft daar vrijdag een principeakkoord over bereikt. 'Met deze beslissing komt een einde aan het lange gedraal in een dossier', zegt minister-president Rudi Vervoort (PS). 'Dat niet alleen van strategisch belang voor de economische en technologische toekomst, maar ook voor het internationale imago van het Brussels Gewest.'

Brussel trekt de norm op naar 14,5 V/m. Dat is nog steeds lager dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. 'We geven geen duimbreed toe op de noodzakelijke bescherming van onze burgers en van het leefmilieu', aldus Vervoort. De vorige Brusselse norm van 6 V/m was de strengste ter wereld.

36.300 jobs

De beslissing over de stralingsnorm liet lang op zich wachten. In de vorige legislatuur was een hogere norm nog onbespreekbaar. De huidige regering verhoogt de norm nu alsnog, onder meer na het advies van een burgercommissie.