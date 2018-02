Brussel werkt aan privatisering Heizelpaleizen

De expohallen op de Heizel zijn de commerciële draaischijf van ‘Brussels Business City’. Onze hoofdstad is de populairste bestemming voor internationale beurzen en congressen. Wil Brussel die rol niet lossen tegenover de concurrenten Londen, Parijs, Wenen en Milaan, zijn forse investeringen nodig in de renovatie van de hallen, zegt Close aan De Tijd.

Scenario's

Er liggen twee scenario’s op tafel. Bij een recente hervorming van de event-vzw met zo’n 44 miljoen euro omzet - een uitloper van het schandaal rond de daklozenorganisatie Samusocial dat Closes voorganger Yvan Mayeur (PS) de kop kostte - trok Close het Brussels Gewest mee aan boord via twee zitjes in de raad van bestuur. Close denkt nu aan een instap van de federale overheid via het Brusselfonds Beliris.