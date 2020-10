Brussel wil met Frans systeem jobs 'crëeren' voor werklozen

Het is een opvallende nieuwigheid in het regeerakkoord: om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te realiseren, wil de federale regering naar Frans voorbeeld 'zones zonder langdurige werkloosheid' invoeren. Brussel is als eerste aan de beurt.

'Langdurig werklozen activeren blijkt al jaren een moeilijke oefening. Met zones zonder langdurige werkloosheid kunnen we het aanwervingsbeleid radicaal omgooien', zegt Grégor Chapelle, de directeur van de Brusselse arbeidsdienst Actiris en ook lid van de PS.

Vacatures invullen werkt voor kortdurende werkloosheid, maar voor langdurige werkloosheid ligt het moeilijk. Grégor Chapelle Topman Actiris (PS)

De projecten die Actiris naar Brussel wil brengen, draaien de werking van de arbeidsbemiddelaars om. De normale werkwijze van de VDAB en zijn Waalse en Brusselse tegenhangers Forem en Actiris bestaat erin werklozen te zoeken die bestaande vacatures moeten invullen. 'Dat werkt voor kortdurende werkloosheid, maar voor langdurige werkloosheid ligt dat moeilijk.'

'Voor de arbeidsbemiddelaars is het een race tegen de klok. Wie binnen een jaar geen werk vindt, is moeilijk te motiveren om nog te blijven zoeken. Als het langer dan twee jaar duurt, is het bijna onmogelijk. Dat is nefast voor het zelfbeeld van de werkloze, die bovendien een deel van zijn skills kwijtraakt.'

Radicaal andere aanpak

Om langdurig werklozen te activeren, is volgens Chapelle een radicaal andere aanpak nodig. 'We moeten geen vacatures vullen, maar jobs creëren - in de letterlijke zin van het woord - voor de langdurig werklozen die we hebben', zegt Chapelle.

De arbeidsbemiddelaars zetten de eerste stap. Zij identificeren de werkloze met drie vragen: wat heb je voordien gedaan, wat kan je en waar heb je zin in? Met de profielen trekken ze naar een lokale organisatie, die opgericht is door het gemeentebestuur, en bedrijven in de regio contacteert met de vraag welke activiteiten ze kunnen opstarten of uitbreiden op basis van de capaciteiten van de werklozen.

Per werkloze die we aan een job helpen, houdt de maatschappij jaarlijks meer dan 3.000 euro over. Grégor Chapelle Topman Actiris (PS)

De bedrijven krijgen ook een duwtje in de rug. 'Met 36.000 tot 39.000 euro subsidies per aangenomen werknemer wordt de opstart van een nieuwe activiteit en de aanwerving rendabel. We betalen daar nu al voor. Een werkloze kost de staat gemiddeld 40.000 euro per jaar. Zo iemand activeren is een win-winsituatie voor de werkloze, het bedrijf en de overheid. De werkloze heeft een verzekerd inkomen, het bedrijf kan een goedkope werknemer aanwerven en nieuwe activiteiten aanboren en de terugverdieneffecten van gemiddeld 3.145 euro per jaar zijn voor de overheid.'

De lokale organisatie moet innoveren in domeinen die niet concurrentieel zijn voor het bestaande lokale economische weefsel. 'Je vertrekt vanuit de maatschappelijke noden. Als Brussel zegt dat het zijn klimaatuitstoot tegen 2030 met 40 procent wil terugdringen, waarom dan geen jobs steunen die daarbij helpen? We kunnen massaal huizen isoleren en zonnepanelen leggen.' Ook de overheid kan volgens Chapelle jobs creëren. 'Kijk naar de noden die door de coronacrisis ontstaan zijn in de woon-zorgcentra of in de kinderopvang.'

Onbekend in Vlaanderen

Het concept van de 'territoires zéro chômeur de longue durée' (TZCLD) heeft in Frankrijk al in tien gemeenten proefgedraaid. In de tien gemeentes daalde de werkloosheid met liefst 49 procent. Het aantal pilootprojecten wordt in Frankrijk uitgebreid naar 60 gemeentes. 'Zelfs de burgemeester van Lyon is vragende partij', zegt Chapelle.

De pilootprojecten zijn genoegzaam bekend in Franstalig België. 'We wilden dit absoluut in het regeerakkoord', zegt Chapelle. 'Bij de onderhandelingen legde de PS het project op tafel. Maar de Vlaamse partijen hadden er nog nooit van gehoord.'

Chapelle hoopt op navolging in de rest van het land. De groep inactieven is in België nog altijd relatief hoog in vergelijking met andere EU-landen. 22,8 procent van de bevolking op arbeidsleeftijd staat niet ter beschikking van de arbeidsmarkt. Het gaat om zieken, mensen op vervroegd pensioen of gedemotiveerde langdurige werklozen.

In Brussel is de situatie met 25,5 procent nog erger, maar ook in Vlaanderen is de inactiviteit met bijna een vijfde van de bevolking op arbeidsleeftijd aanzienlijk. Als de federale regering een werkzaamheidsgraad van 80 procent tegen 2030 wil, moet ze onvermijdelijk in de vijver van de inactieven vissen.