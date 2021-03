Brussel wint geschil met Vlaanderen over stadsprojecten op school

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat Brussel wel degelijk pleintjes en sporthallen van Vlaamse scholen mag opknappen en ter beschikking stellen van de Brusselaar.

Met een enveloppe van 10 miljoen euro wilde de Brusselse regering vorig jaar schoolinfrastructuur in het gewest opsmukken. In achtergestelde wijken zouden Brusselaars daardoor na de schooluren gebruik kunnen maken van een opgeknapte sportzaal of speeltuin van de school.

Het zinde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) niet dat de regering-Vervoort zich met de zogenaamde schoolcontracten op het terrein van Vlaanderen begaf. Een vzw, die gesteund wordt door de Vlaamse overheid, stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof.

Dat oordeelt nu dat Brussel wel degelijk de schoolinfrastructuur mag opknappen om een wijk leefbaarder te maken. 'De schoolcontracten gaan over het leven in de wijken en niet over onderwijs. Dat is zeer duidelijk een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', zegt Zeynep Balci, de woordvoerster van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Het conflict weegt voor het Hof sowieso te licht om Brussel een verbod op te leggen.

Het gaat om stadsherwaardering in achtergestelde wijken. Het is voor ons heel belangrijk dat ook daar recreatiemogelijkheden zijn. Zeynep Balci Woordvoerster Rudi Vervoort

'We begrepen het probleem toen al niet en het Hof geeft ons daarin nu gelijk. Het gaat om stadsherwaardering in achtergestelde wijken. Het is voor ons heel belangrijk dat inwoners van buurten met weinig groene of publieke ruimtes meer recreatiemogelijkheden krijgen', zegt Balci.