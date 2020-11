Brussel worstelt met stadstol

De Brusselse regering is het donderdag niet eens geraakt over een Brusselse stadstol. De administratie wordt nu gevraagd de technische details uit te werken.

Ze gaan bijvoorbeeld over de vraag of er sociale tarieven komen, voor wie die kunnen gelden en hoe laag ze zullen zijn. Anderen vragen gaan over taxichauffeurs of deelauto's, zoals Cambio. Verwacht wordt dat de kwestie ten vroegste volgende week donderdag weer op de regeringstafel komt, al kan dat ook later zijn.