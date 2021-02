Brussel zet door met autoloos straatbeeld

Het Brussels Gewest wil tegen 2030 65.000 parkeerplaatsen op straat schrappen. De eerste stap is auto's uit het straatbeeld halen door duurdere grijze zones te creëren in de buurt van openbare parkings.

De Brusselse regering beloofde in 2019 in haar regeerakkoord de auto uit het straatbeeld te duwen. Het regionaal mobiliteitsplan legde de lat hoog: een vierde van de parkeerplaatsen op straat moest weg. Dat 'Good Move'-plan lokte heel wat politieke discussie uit. Maar minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen), heeft nu een ontwerpbeschikking klaar om dat mobiliteitsplan uit te voeren.

Boven op de bestaande groene, rode en blauwe parkeerzones komt een grijze zone. Die is een hefboom om auto's uit het straatbeeld te weren. Het basisprincipe is dat die grijze zones te vinden zijn in de buurt van parkings. Parkeren op straat wordt op die plaatsen duurder dan de nabije parking.