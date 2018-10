Brussel zet kleine stap richting supersnel mobiel netwerk

De Brusselse regering en de drie telecomoperatoren zijn het eens geraakt over de versoepeling van de stralingsnormen in het Gewest. Nu zijn de normen te rigide om de uitrol van het supersnelle mobiel netwerk 5G toe te laten.

De stralingsnorm gaat van 6 volt per meter naar 14,5 volt per meter buitenshuis en 9 volt per meter binnenshuis, bevestigt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) in een interview met de Franstalige zakenkrant L’Echo.

De verhoging maakt de uitrol van het 5G-netwerk nipt mogelijk, leert een onderzoek dat de telecomwaakhond BIPT gisteren publiceerde. ‘Het BIPT stelt een norm tussen 14,5 en 41,5 volt per meter voor. Die zal ons toelaten mee te spelen in de Europese kopgroep voor de ontplooiing van het 5G-netwerk.’

Stralingsnorm was al problematisch voor 4G

De strenge stralingsnorm kwam het Brussels Gewest de voorbije jaren al meermaals op kritiek te staan. Het BIPT, voluit het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, merkt op dat de huidige normering bijna vijftig keer strenger is dan de aanbevelingen van de wetenschappelijke adviesorganisatie ICNIRP en de Europese Unie.

14,5 volt De stralingsnorm in het Brussels Gewest gaat van 6 volt per meter naar 14,5 volt per meter buitens huis en 9 volt per meter binnenshuis.

‘De huidige norm vormde een zeer ernstige belemmering voor de komst van nieuwe mobiele diensten zoals 4,5G of 5G’, stelt het BIPT. De telecomoperator Proximus bevestigt dat de norm al problematisch was bij de uitrol van 4G en 4,5G. Minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) noemde de norm vorig jaar al ‘totaal onrealistisch’.

Met de versoepelde norm haalt Brussel de minimumvereiste voor 5G, maar voor een goede gebruikservaring is nog een hele weg af te leggen. Vlaanderen heeft een stralingsnorm van 20,6 volt per meter, al is vergelijken moeilijk door een andere rekenmethode.

Ik begrijp dat we nog verder hadden kunnen gaan, maar het is mijn taak om 5G mogelijk te maken met de elementen die ik essentieel acht. Céline Fremault Brussels minister van Leefmilieu (cdH)

‘Ik begrijp dat we nog verder hadden kunnen gaan, maar het is mijn taak om 5G mogelijk te maken met de elementen die ik essentieel acht’, zegt Fremault. In Brussel loopt de discussie over de stralingsnormen al jaren. Vooral Ecolo kant zich tegen een te soepele normering.