Brussel zet nog geen rem op explosieve groei deelsteps

Het aantal e-steps in Brussel blijft exponentieel stijgen nu de deelstepaanbieder Dott 30 miljoen euro opgehaald heeft. De vraag rijst of een ongelimiteerd aanbod steps in Brussel houdbaar is.

Voor het aanbieden van deelsteps is in Brussel een vergunning nodig. Maar er staat geen limiet op het aantal aanbieders, noch op het aantal steps. De markt boomt, en er worden grote vragen gesteld bij de houdbaarheid van die groei. Bovendien moeten bedrijven niets betalen voor die vergunning. Dat kan in de toekomst veranderen.

Vandaag zijn vijf aanbieders van elektrische deelsteps actief in de hoofdstad. Samen stallen ze zo’n 5.000 steps in de Brusselse straten. Op termijn zullen nog twee nieuwe aanbieders zich op de markt gooien: Uber, dat nu al in Brussel aanwezig is met elektrische fietsen onder de naam Jump, en Wind. Daarmee stijgt de capaciteit tot 7.500 steps. De investering van 30 miljoen die de Frans-Nederlandse start-up Dott nu binnenrijft, laten we dan nog buiten beschouwing.

Slecht imago

De ongebreidelde situatie in Brussel is opvallend. In Nederland zijn de e-steps verboden en in Parijs worden ze steeds strikter gereguleerd. In de Vlaamse steden worden nog maar voorzichtige stapjes gezet in de richting van een aanbod elektrische steps. Zo startte Mechelen donderdag met een proefproject waarbij zowat 100 deelsteps tot eind september gratis in de stad circuleren.

Brussel is populairder dan andere steden door de open markt met weinig reglementering. Valentin Haarscher CEO Poppy

In de hoofdstad kampen de deelsteps met een slecht imago. Gebruikers laten de steps op de stoep rondslingeren. Veel bewoners ervaren dat als overlast. Sinds 1 februari is er daarom een nieuwe ordonnantie van kracht voor zogenaamde deeltweewielers, om te vermijden dat elke gemeente eigen regelgeving invoert. ‘Het gewest wilde zekerheid bieden aan de bedrijven’, zegt de woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).

Nu moeten aanbieders een vergunning aanvragen. Ook moeten ze minstens 50 steps ter beschikking stellen, die moeten werken op groene energie en mogen niet worden aangedreven met een motor. Iedereen die aan die voorwaarden voldoet, krijgt een vergunning voor drie jaar. Aanbieders die het aantal steps willen verhogen, hoeven slechts een eenvoudige administratieve procedure te doorlopen.

Scheldestad

Antwerpen voert een strikter beleid. In de Scheldestad mogen slechts drie aanbieders actief zijn, die samen maximaal 2.250 steps mogen aanbieden. Ook is het aantal steps binnen de ring gelimiteerd.

5.000 steps Vandaag zijn vijf aanbieders van elektrische deelsteps actief in de hoofdstad. Samen stallen ze zo’n 5.000 steps in de Brusselse straten.

Nochtans biedt de Brusselse ordonnantie de mogelijkheid tot meer regulering. Nu al zijn regels rond overlast, zoals foutparkeren, in de maak. Daarnaast kunnen bepaalde zones worden afgebakend waar slechts een beperkt aantal steps toegelaten is. Op termijn kan ook een bijdrage worden gevraagd voor de vergunning. ‘Het is aan de volgende Brusselse regering om te beslissen of dat gebeurt’, zegt de woordvoerder van Smet.