Brussel zet stadstol in de startblokken

Het Brussels Gewest maakt zich klaar om volgend jaar de infrastructuur voor de stadstol te bouwen. Nadat in oktober de eerste plannen voor de tarieven uitlekten, staat nu in de begroting voor volgend jaar 93 miljoen euro aan uitgaven ingeschreven.

Brussel werkt verder aan de plannen om vanaf 2022 iedereen die de hoofdstad binnenrijdt tol te laten betalen. Dat blijkt uit de ontwerpbegroting voor volgend jaar, die op dit moment besproken wordt in het Brussels Parlement. Parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) meldde dat 93 miljoen euro aan uitgaven voor de tolheffing ingeschreven staan.

Toch is er nog altijd geen politiek akkoord over de tol, houdt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) vol. Het bedrag staat volgens het kabinet ingeschreven voor het geval een beslissing wordt genomen. Het geld kan dan dienen om de hardware van de tolhoffing, zoals het camerasysteem, op poten te zetten.

Tarieven

Uit de studie die de administratie in samenwerking met het advocatenkantoor Stibbe uitvoerde, bleek in oktober al dat ook de eerste plannen voor de tarieven klaar zijn. Uit de studie bleek dat het tot 6 euro zou kunnen kosten om Brussel binnen te rijden. Daarna zou nog een vergoeding per gereden kilometer volgen.

6 Stadstol Volgens de plannen voor de stadstol kan het vanaf 2022 maximaal 6 euro kosten om Brussel binnen te rijden.

Het vaste tarief om in de spits Brussel binnen te rijden zou in de spits 1 euro bedragen. Dat basistarief wordt echter vermenigvuldigd met een factor die afhangt van het vermogen van de auto. Vanaf 20 fiscale pk - het maximum - wordt dat maal zes. Voor een gemiddelde wagen gaat het maal twee of drie.

De spits loopt in deze van 7 uur tot 10 uur en van 15 uur tot 19 uur. In de daluren daartussen is sprake van een tarief van een halve euro. Dat betekent dat het aan het topbedrag - een wagen met het maximum aan fiscale pk’s in de spits - 6 euro zou kosten om Brussel binnen te rijden.

Boven op het ingangsgeld komt er een tarief van 18 eurocent per kilometer tijdens de spits en 9 cent in de daluren. In het weekend en tussen 19 en 7 uur vervalt die variabele heffing. Voor dagjestoeristen, mensen die weinig naar Brussel komen of mensen die liever geen data delen via de smartphone of gps-bakje zou er een dagpas komen van 10 tot 20 euro.

Op die manier rekent Brussel op een half miljard euro aan inkomsten per jaar.

Luchtkwaliteit

Al in de zomer van 2019 meldde De Tijd dat Brussel werkt aan een stadstol, desnoods zonder een akkoord met het Vlaams Gewest. Vlaanderen voerde in 2019 de plannen voor een kilometerheffing af na onder meer protestacties van Vlaams Belang. Ook in de onderhandelingen voor een Vlaamse regering kon het plan niet worden gereanimeerd.