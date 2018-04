Brussels Open VLD-kopstuk verdient meer dan premier

De Vlaamse liberaal Jean-Luc Vanraes verdient als ondervoorzitter van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel ruim 286.000 euro bruto per jaar. Dat is 50.000 euro meer dan de premier. Met de voordelen in natura erbij komt hij aan 310.000 euro.

Jean-Luc Vanraes (Open VLD), een voormalig Brussels minister, kwam midden vorig jaar in opspraak omdat hij zijn functie als OCMW-voorzitter van Ukkel combineerde met die als ondervoorzitter van de directie van de Brusselse gewestelijke investeringsmaatschappij GIMB. In de pers lekte uit dat de statuten van de GIMB een cumul van die functie met het OCMW-voorzitterschap verbieden. Het stadsmagazine Bruzz schreef toen dat de liberaal bij de GIMB zowat 229.000 euro bruto per jaar ontving, terwijl hij als OCMW-voorzitter jaarlijks 90.000 euro verdiende.

310.000 Met de voordelen in natura erbij ontvangt de liberaal Jean-Luc Vanraes 310.000 euro per jaar bij de GIMB.

Na de heisa nam Vanraes ontslag als OCMW-voorzitter. Een jaar later blijkt dat hij een pak meer krijgt voor zijn functie bij de GIMB dan vorig jaar uitlekte. In het remuneratieverslag dat De Tijd kon inkijken staat dat Vanraes in 2017 zo’n 286.000 euro bruto heeft gekregen. Samen met een reeks extra voordelen komt hij aan 310.000 euro.

‘Dat verklaart waarom hij zijn functie van OCMW-voorzitter heeft laten vallen en het ondervoorzitterschap van de GIMB heeft behouden’, zegt een bron cynisch. Vanraes verdient evenveel als de topman van de GIMB, Serge Vilain. Ter vergelijking: premier Charles Michel verdient 237.000 euro bruto per jaar.

Bedrijfswagen

Over de extra voordelen van Vanraes was er afgelopen maandag op de raad van bestuur van de GIMB commotie, vernam De Tijd. De vraag die voorlag, was of ook de extra voordelen in detail in het remuneratieverslag vermeld moeten worden. Het gaat in het geval van Vanraes om ruim 18.000 euro per jaar voor zijn bedrijfswagen, ruim 2.300 euro brandstofkosten, 1.300 euro maaltijdcheques en zo’n 800 euro voor zijn gsm-abonnement.

Na de Brusselse schandalen bij onder andere Samusocial en de vzw GIAL is de druk groot om zo transparant mogelijk te zijn. Vandaar dat in de raad van bestuur de details verspreid werden van de extra voordelen. ‘Twee derde van de vergadering ging daarover, terwijl over de jaarrekening slechts tien minuten werd gepraat’, zegt een bron.

Begin vorig jaar besliste de Brusselse regering schoon schip te maken bij de GIMB, nadat was uitgelekt dat de vier leden van de directie samen ruim 1 miljoen euro brutoloon kregen, met extra voordelen daarbovenop. Toen werd beslist om het directiecomité te beperken van vier tot twee leden en de lonen te plafonneren. Van dat laatste blijkt nog niets in huis gekomen.

Pensioen

De GIMB is de Brusselse tegenhanger van de GIMV. Ze verstrekt kredieten aan Brusselse ondernemingen. Zowat twee derde van de aandelen zijn in handen van het Brussels Gewest. De rest zit bij institutionelen. De top wordt politiek benoemd. Serge Vilain is van PS-signatuur en Vanraes is een liberaal. Er wordt ook rekening gehouden met de taalrol. Vilain gaat binnenkort met pensioen. In de vacature staat dat gezocht wordt naar een Franstalige man of vrouw.