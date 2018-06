Brussels gebakkelei tussen Vanhengel en N-VA

Brussels Open VLD-boegbeeld Guy Vanhengel haalt opnieuw zwaar uit naar N-VA en voorzitter Bart De Wever.

N-VA en Open VLD zitten dan wel samen Vlaams en federaal in de coalitie, tussen Brussels Open VLD-minister van Begroting Guy Vanhengel en de Vlaams-nationalisten botert het langs geen kanten. 'Bart De Wever en de N-VA sluizen al het Vlaamse en federale geld naar Antwerpen, ten nadele van Brussel en andere steden.'

'PS'er Guy Spitaels werd destijds verketterd omdat hij Henegouwen bevoordeelde. Vandaag hoor ik niemand stop zeggen', zegt Vanhengel in De Zondag. Volgens de liberale minister hebben de twee grootste Belgische steden elkaar nochtans nodig. 'Wat is Antwerpen zonder Brussel? Niets. De twee economische motoren van ons land hebben elkaar nodig.'

Vanhengel herhaalt nog eens dat hij een coalitie met N-VA niet ziet zitten. 'N-VA is mijn vijand niet', zegt Vanhengel. 'Ik denk alleen dat wij niet kunnen besturen met die partij door de manier waarop zij naar Brussel kijkt.'

Incontournable

Vanhengel is sinds jaar en dag de belangrijkste Vlaamse politicus in de hoofdstad. Die incontournable positie staat onder druk in de peilingen, waar de N-VA al een tijd flirt met de absolute meerderheid langs Nederlandstalige kant.

De uitspraken van Vanhengel lokten felle reactie uit vanuit N-VA-hoek. Vanhengel heeft anders wel 160 miljoen euro over om een museum te bouwen in een (weliswaar prachtige) serre. Zo krap bij kas zal hij dus wel niet zitten. Heeft hij misschien geld nodig om nieuwe postjes te maken voor zijn vriendjes na de verkiezingen in 2019?', stelt Brussels parlementslid Cieltje Van Achter, schoondochter van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Van Achter is bij de lokale verkiezingen in oktober N-VA-lijsttrekker in Schaarbeek, buurgemeente van Evere waar Vanhengel de lijst deelt met Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).