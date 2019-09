Brussels minister-president Vervoort wil schuld laten oplopen

In de krant Le Soir geeft Rudi Vervoort (PS) aan dat er marge is om de schuld te laten oplopen. 'We zullen geen eenvoudige legislatuur hebben op budgettair vlak.'

'We weten dat de factuur hoog zal zijn', zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) in een interview met de Franstalige krant Le Soir, verwijzend naar de ambitieuze plannen van de nieuwe Brusselse regering voor mobiliteit en wonen. 'Er bestaat een marge om de schuld te verhogen', klinkt het bij Vervoort.

'We moeten dat doen om de investeringen die noodzakelijk zijn te financieren. Mobiliteit vertegenwoordigt 30 procent van de Brusselse uitgaven. Voor wonen is dat 7 procent en daar gaat is het vooral belangrijk om de projecten te kunnen realiseren.' Vervoort beklemtoont wel dat hij 'geen nieuwe belastinginkomsten zal zoeken bij de inwoners en de bedrijven.'