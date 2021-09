Brussels minister-president heeft langverwacht taxiplan klaar

De langverwachte Brusselse taxihervorming is klaar. Minister-president Rudi Vervoort wil één basisstatuut voor de chauffeurs, een numerus clausus en alleen erkende platformen in de hoofdstad.

In het Brussels Gewest komt er een uniek statuut voor klassieke taxichauffeurs en hun collega's van platformen zoals Uber, de platformen worden gereglementeerd en er komt een numerus clausus voor het aantal chauffeurs. Dat staat in het voorontwerp van ordonnantie dat minister-president Rudi Vervoort (PS) aan de Brusselse regering heeft voorgelegd, kondigde hij woensdag aan.

De huidige taxiwetgeving in Brussel stamt uit 1995, vóór het tijdperk van de smartphone. Ze deelt de markt op in een erkende en een gereguleerde taxisector, die werkt met een beperkt aantal (dure) licenties, en een groep die werkt met een VVB-licentie (voertuigen met bestuurder). Het VVB-statuut was oorspronkelijk bedoeld voor occasioneel personenvervoer - denk aan limousines voor vips of trouwende koppels - maar wordt nu door zelfstandige chauffeurs gebruikt om actief te zijn op taxiplatformen als Uber en Heetch.

Vervoort wil nu, net zoals het Vlaams decreet van 2019 bepaalt, eenzelfde statuut voor de klassieke taxichauffeurs en de 'nieuwe' taxichauffeurs. Om een wildgroei aan taxichauffeurs tegen te gaan, blijft de numerus clausus behouden, al wil Vervoort nog niets kwijt over de concrete limiet voor het aantal chauffeurs. Daarover wordt onderhandeld met de sector. Vandaag telt het Brussels Gewest 2.457 voertuigen - 1.261 taxi's en 1.196 limousines met chauffeur- 1.723 uitbaters en meer dan 4.000 chauffeurs.

Omdat de wetgeving gedateerd was, klonk almaar luidere kritiek. ‘De taxiwet is dringend nodig, want nu leven 2.000 zelfstandige chauffeurs in totale onzekerheid’, zei de Belgische Uber-manager Laurent Slits vorige week. ‘Dat zijn nochtans allemaal mensen die essentiële diensten hebben verleend tijdens de coronapandemie, en die hun bijdrage leveren aan de economie.’ Begin deze week legde Uber zijn app plat uit protest tegen de Brusselse regelgeving. Donderdag plannen de Uber-chauffeurs opnieuw een grote betoging.

Minimumtarief

Het statuut van de chauffeurs wordt gelijk, maar het onderscheid tussen traditionele taxi's en platformtaxi's blijft wel. In lijn met de Vlaamse wetgeving komen er standplaatstaxi's en straattaxi's. De eerste hebben recht op een standplaats en toegang tot de busbanen, de andere, die vandaag volgens de limousinewetgeving werken, niet. De regering wil in samenwerking met de sector minimumtarieven vastleggen die - met een limiet - kunnen variëren volgens het eigen prijsbeleid van de operatoren. Het ontwerp voorziet in twee tarieven: een vast tarief voor een rit met een taxi op een vaste standplaats, en een dynamisch tarief voor een vooraf bestelde rit. De tarieven moeten vooral transparant gecommuniceerd worden aan de klant.

Verder worden taxiplatformen alleen toegelaten tot de Brusselse markt als ze een administratieve zetel in België hebben, worden ze verplicht een register van de chauffeurs, de wagen en de trajecten bij te houden en mogen ze hun chauffeurs geen exclusiviteit opleggen. Bij overtredingen riskeert het taxibedrijf een intrekking van de vergunning of een verbod om nog in het Brussels Gewest te opereren. Het Gewest denkt daarnaast ook aan de oprichting van een eigen platform waarop de taxioperatoren hun diensten kunnen aanbieden.