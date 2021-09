Brussels minister voor Dierenwelzijn legt verbod onverdoofd slachten op tafel

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het verbod op onverdoofd slachten niet in strijd is met de grondwet. De Brusselse minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) wil nu ook een verbod invoeren zoals in Vlaanderen.

Het Grondwettelijk Hof sprak zich donderdag in twee afzonderlijke arresten uit over het Vlaams en het Waals verbod op onverdoofd slachten. Verenigingen van joden en moslims hadden beide decreten aangevochten omdat het verbod volgens hen in strijd is met de vrijheid van religie.

Het Hof erkent dat de maatregel een inperking is van godsdienstvrijheid, maar dat betekent niet automatisch dat het decreet de grondwet schendt. Het hof zegt dat dierenwelzijn een ethische waarde is waaraan steeds meer belang wordt gehecht in de samenleving. Het verbod op onverdoofd slachten heeft dus een legitiem doel, redeneert het Hof. Uit de regels van de grondwet vloeit overigens nergens de verplichting voort voor de overheid om 'elk - al dan niet religieus - levensbeschouwelijk voorschrift te accomoderen in haar regelgeving', aldus het hof.

Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten 'niet zo mag worden geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd'. Het Grondwettelijk Hof sluit zich aan bij een arrest van het Europees hof van Justitie. Dat oordeelde in december dat lidstaten verdovingsmethoden kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen.

Brussel

De Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is blij met het arrest. 'Een fantastische dag vandaag voor het dierenwelzijn', zegt hij in een video. Hij wijst er verder op dat de Brusselse regering nu ook een verbod op onverdoofd slachten kan opleggen.

De Brusselse minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi) legt de kwestie midden oktober op de regeringstafel. Hij is al langer voorstander van een verbod, dat gelijkaardig is aan dat in Vlaanderen en Wallonië.

Politiek gevoelig

Niemand zou het nog begrijpen als Brussel onverdoofd slachten zou blijven toelaten. Bernard Clerfayt Brussels minister voor Dierenwelzijn

Politiek ligt een verbod op onverdoofd slachten in Brussel al jaren moeilijk. Eerdere pogingen van Clerfayt om een verbod door te duwen stuitten op verzet vanuit de PS en Ecolo, twee coalitiepartijen in de Brusselse regering. Er staat niet voor niets geen woord in het Brusselse regeerakkoord over onverdoofd slachten.