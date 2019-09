Brussels openbaar vervoer lanceert volgend jaar contactloos betalen

'Het wordt eenvoudiger om spontaan de tram, bus of metro te nemen', stelt MIVB-topman Brieuc de Meeûs in Le Soir.

De Brusselse openbare vervoersdienst maakt het volgend jaar mogelijk om, zoals in Londen, een rit te betalen door op de tram, bus of metro een contactloze bankkaart (debet of krediet) of smartphone tegen een terminal te houden.