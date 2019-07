Brussels regeerakkoord: van zone 30 tot 5G

Het Gewest zet ook meer in op verkeersveiligheid. In Brussel wordt 30 kilometer per uur de norm en 50 kilometer per uur de uitzondering. Hoe die limiet wordt opgelegd, is nog niet helemaal duidelijk. De mobiele en verplaatsbare camera's zullen wel worden versterkt om dat te handhaven. De Vlaamse en Brusselse werkgeversorganisaties gaven eerder al aan dat zij daarvoor vragende partij zijn.