Brusselse N-VA-fractieleider verlaat politiek

Johan Van den Driessche, de fractieleider van de N-VA in het Brussels Parlement, laat op de website van de N-VA weten dat hij volgende zomer de politiek verlaat.

Van den Driessche zal geen kandidaat meer zijn voor de Brusselse parlementsverkiezingen in mei 2019, maar de draad weer opnemen als onafhankelijk bestuurder van vennootschappen. 'Mijn terugkeer naar de bedrijfswereld komt er hoofdzakelijk omdat de belasting op mijn gezinsleven te groot was geworden', zegt hij.

Van den Driessche kende een blitzcarrière bij de N-VA. De ex-topmanager van de consultant KPMG raakte in 2012 verkozen in de gemeenteraad van Brussel-stad. Hij was de lijsttrekker bij de Brusselse parlementsverkiezingen in 2014, die een succes waren. De N-VA zag in Brussel haar stemmenaantal verdrievoudigen.

Langs Franstalige zijde leeft de vrees dat de N-VA verder zal doorstomen in Brussel, waardoor de Vlaams-nationalisten de Brusselse instellingen kunnen blokkeren. Daarvoor moet de N-VA dan wel de meerderheid in de Nederlandse taalgroep behalen, wat niet meteen realistisch lijkt. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen maakte de N-VA in de Brusselse gemeenten alvast geen grote sprong voorwaarts.

Geen stemmenkanon

De partijtop leek niet meer te geloven in Van den Driessche, als de man die in Brussel het verschil moest maken, ook al ontkende N-VA-voorzitter Bart De Wever dat onlangs nog tegenover Van den Driessche.

Van den Driessche maakte hoe dan ook een goede beurt in het blootleggen van het ons-kent-onssysteem in de Brusselse politiek, na de schandalen rond Samusocial. Maar hij groeide nooit uit tot het Brusselse boegbeeld, laat staan dat hij een stemmenkanon is geworden. Bij de Brusselse gemeenteraadsverkiezingen speelde de partij de nationale boegbeelden Theo Francken en Jan Jambon uit.