Brusselse PS strijdt om macht na Onkelinx

Nu Laurette Onkelinx ermee ophoudt, woedt de strijd om de voorzittersstoel van de machtige Brusselse PS-afdeling. Ahmed Laaouej en Rachid Madrane bekampen elkaar.

Brussels Parlementsvoorzitter Rachid Madrane is officieel kandidaat-voorzitter van de Brusselse PS. Hij vormt een team met de Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux en de Brusselse OCMW-voorzitster Karine Lalieux. Het trio stelt zich kandidaat tegen Kamerfractieleider en Koekelbergs burgemeester Ahmed Laaouej, die een team vormt met de onbekende Isabelle Emmery en opkomend talent Martin Casier. De deadline is donderdagavond. De verkiezing volgt op een nationaal PS-congres in het weekend van 19 oktober, waar ook Paul Magnette als nationaal voorzitter op het schild wordt gehesen.

De voorzittersstoel is vacant omdat Laurette Onkelinx ermee ophoudt. Ze stond op 26 mei niet meer op een kieslijst, al onderhandelde ze nog wel over het nieuwe Brusselse regeerakkoord. Bij de PS is te horen dat Onkelinx in de cockpit van de partij blijft en haar rol zal spelen, maar haar dagen als chef van de Brusselse PS zijn voorbij. Haar regnum duurde zes jaar, nadat ze de teugels van de Brusselse PS overgenomen had van de decennia oppermachtige Philippe Moureaux. Hij was tot een verkiezingsnederlaag in 2012 20 jaar onafgebroken burgemeester van Molenbeek.

Krachtenbundeling

Dochter Catherine Moureaux treedt almaar meer uit de schaduw van haar vader. Ze verjoeg MR-burgemeester Françoise Schepmans in 2018 uit het Molenbeekse gemeentehuis. Het zag er lang naar uit dat ze nu ook een gooi zou doen naar het voorzitterschap van de Brusselse PS. Het is geen toeval dat ze ervoor kiest een team te vormen met Madrane, na minister-president Rudi Vervoort de PS-stemmenkampioen op 26 mei, en Lalieux uit Brussel-Stad. Hun krachtenbundeling lijkt de enige kans om het te halen van de tegenstand. Het trio wachtte ook lang met zijn kandidatuur om achter de schermen de afweging te maken of een kandidatuur wel zin had.

De reden daarvoor is dat Laaouej de steun heeft van absolute zwaargewichten in de Brusselse afdeling. In het front rond hem zitten Vervoort, de nieuwe onderwijsminister in de Franstalige gemeenschapsregering Caroline Désir, Brussels fractieleider Ridouane Chahid, ex-minister Fadila Laanan en Brussels burgemeester Philippe Close. Hij wordt gezien als de echte sterke man van de Brusselse PS. Afgelopen zomer ging nog rond dat Close zelf de patron zou worden, maar hij koos ervoor zich te concentreren op de Brusselse sjerp. Wellicht is zijn doel in de eerste plaats over te nemen van Vervoort als Brussels minister-president.

Ahmed Laaouej heeft de steun van minister-president Rudi Vervoort, Brussels burgemeester Philippe Close en kersvers minister Caroline Désir.

De keuze voor zijn team is even weloverwogen. Isabelle Emmery komt uit Anderlecht, samen met Brussel en Molenbeek de dominante PS-afdeling. Martin Casier, die uit de entourage van Vervoort komt, woont in Watermaal-Bosvoorde. Dat is evenmin toeval. De PS moet strijden op twee fronten. In het armere noorden van Brussel moet de partij kiezers terugwinnen op de PTB, terwijl in het zuiden Ecolo de rivaal is. De PS heeft nagenoeg geen kopstukken in het zuiden van de hoofdstad. De socialisten hopen die nu te lanceren met de Elsense Désir en Casier. Tegelijk is de keuze voor de kandidaat-voorzitter en zijn twee adjuncts gebaseerd op evenwichten tussen Brusselse PS-clans, afdelingen en ideologische stromingen, onder meer tussen harde vrijzinnigen en minder doctrinairen. Die breuklijn is belangrijker geworden door het groeiend aantal moslims, van liberaal tot gelovig, in de rank and file van de partij.

