Brusselse Uber-chauffeurs blokkeren verkeer zolang taxiplan uitblijft

Brusselse Uber-chauffeurs plannen elke dag protestacties tot er een taxiplan ligt van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS). Door een arrest van het Brusselse hof van beroep mogen zij de app niet meer gebruiken. 'De politiek had ons een taxiplan beloofd. Dat is er is nog altijd niet.'

Boze Uber-chauffeurs blokkeerden donderdagochtend de Kruidtuin- en de Rogiertunnel in Brussel in beide richtingen. De chauffeurs stapten uit hun wagens en bezetten de straat. Ze stuurden eerder de ochtendspits op de E40 tussen Leuven en Brussel en de Wetstraat in de war. Woensdagavond trokken honderden chauffeurs ook al spontaan de straat op om actie te voeren.

De acties zijn een reactie op een arrest van het Brusselse hof van beroep. Dat verbiedt chauffeurs vanaf vrijdagavond 18 uur nog te werken met de Uber-app. Voor elke 'illegale rit' moet Uber vanaf dan 10.000 euro aan dwangsommen betalen, met een maximum van 1 miljoen euro.

Procedureslag

Het arrest van het hof van beroep is het resultaat van een jarenlange procedureslag tussen Uber en de officiële taxisector in Brussel. Volgens die laatste veroorzaakte Uber oneerlijke concurrentie. Het Amerikaanse bedrijf heeft in de hoofdstad geen taxilicentie. De chauffeurs van het bedrijf hebben alleen een VVB-vergunning om een voertuig met een bestuurder te verhuren, zoals een limousine. Dat zou betekenen dat zij geen taxiritten mogen aanbieden.

Het taxiplan ligt al zeven jaar in de schuif. Ze hadden ons dat beloofd voor de zomer, maar het is er nog altijd niet. Fernando Redondo Voorzitter vereniging Belgische limousinechauffeurs ACBL

Door de uitspraak van het hof vallen 2.000 Uber-chauffeurs plots zonder werk omdat ze de app niet meer mogen gebruiken. De chauffeurs zijn niet alleen kwaad over het besluit van de rechter, maar ook op de Brusselse regering-Vervoort. 'De regering is verantwoordelijk voor wat er gebeurt', zegt Fernando Redondo, de voorzitter van de vereniging van Belgische Limousinechauffeurs (ACBL). 'Het taxiplan ligt al zeven jaar in de schuif. Ze hadden ons dat beloofd voor de zomer, maar het is er nog altijd niet. We plannen alle grote verkeersassen te blokkeren. Elke dag, tot we een beslissing hebben van de Brusselse regering.'

Uitgesteld

De betoging van de chauffeurs eindigt bij het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Die had eind september aangekondigd dat zijn langverwachte taxiplan - met daarin een eenduidig statuut voor 'klassieke' en 'nieuwe' taxichauffers - klaar was. Het plan lag sindsdien verschillende keren op de regeringstafel, maar de bespreking ervan werd telkens uitgesteld.

Wij zijn zelfstandigen en willen dat blijven. Fernando Redondo Voorzitter vereniging Belgische limousinechauffeurs ACBL

Uber heeft intussen een petitie gelanceerd om de Brusselse Uber-chauffeurs te steunen. Naar schatting zal vanaf vrijdag slechts 5 procent van de normale capaciteit aan Ubers in en rond Brussel opereren. Het gaat om 5 procent chauffeurs met een Vlaamse licentie. De zelfstandige Uber-chauffeurs willen zich niet aansluiten bij de reguliere Brusselse taxibedrijven. Die zouden nochtans bereid zijn chauffeurs aan te werven via een gewone arbeidsovereenkomst. 'Wij zijn zelfstandigen en willen dat blijven', zegt Redondo.