Brusselse afbeidsdienst wil sans-papiers opleiden

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris wil mensen zonder papieren een opleiding geven om vacatures in knelpuntberoepen in te vullen.

Het voornemen van Actiris, dat in januari door de dienst werd goedgekeurd, staat te lezen in een interne nota waarover La Libre Belgique woensdag bericht. Directeur-generaal Gregor Chapelle zegt in de krant dat het om een ‘delicaat’ onderwerp gaat, maar dat de beslissing de volle steun heeft van de sociale partners.

Actiris wil zich onder meer richten op afgewezen asielzoekers, buitenlandse studenten die niet zijn teruggekeerd na hun studies en ‘mensen in de clandestiniteit die geconfronteerd worden met moeilijke procedures’. Vaak gaat het om mensen die de facto al bijdragen aan onze economie, maar die dat in de illegaliteit doen, klinkt het.

Volgens Actiris is er ook in de andere gewesten steun voor de maatregel omdat er steeds meer vacatures blijven openstaan in de zogenaamde knelpuntsectoren. Toch blijft het de vraag of de opleiding van mensen zonder papieren de nodige politieke steun zal krijgen. De Brusselse voogdijminister Didier Gosuin (Defi) moet er zijn zegen aan geven, en er moet overlegd worden met andere arbeidsdiensten zoals de Brusselse afdeling van de Vlaamse VDAB.