Brusselse begroting in 2024 in evenwicht

De Brusselse begroting klokt voor 2022 af op een tekort van een half miljard euro. Een evenwicht is pas voor 2024. 'Voor de staatshervorming willen we de begroting op orde hebben', zegt Brussels minister van Financiën Sven Gatz.

Als laatste van alle regionale regeringen heeft woensdag ook Brussel zijn begroting voor 2022 afgewerkt. De gewestregering klokt af op een tekort van 536 miljoen euro. Dat is op de totale inkomsten van 5 miljard euro een aanzienlijk deficit. Ter vergelijking: de Vlaamse begroting van 50 miljard gaat volgend jaar 1,6 miljard in het rood.

Schermvullende weergave

De regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) doet een inspanning om het tekort volgend jaar met 363 miljoen euro te verbeteren. Naast een stevige meevaller in de inkomsten zal Brussel enkele geplande investeringen in mobiliteit en huisvesting verschuiven naar 2023. Dat verlicht de begroting met 140 miljoen euro.

Volgens minister Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD) is het niet nefast om tijdens een economisch herstel investeringen uit te stellen. 'Het is geen grote rem, want het gebeurt gewoon een jaar later. Met 1,3 miljard euro investeringen per jaar blijft Brussel een zeer grote publieke investeerder. Dat is verhoudingsgewijs meer dan de andere gewesten.'

Goodwill

Daarnaast zal de regering nog 105 miljoen euro besparen. Waar gesnoeid zal worden, is niet duidelijk. Gatz rekent op de goodwill van de collega-ministers. Hij gaf hen de opdracht besparingen uit te tekenen in hun eigen administraties. Doen ze dat niet, dan zal de minister van Financiën een knip doorvoeren in de werkings- en personeelkosten van de administraties. Die zijn goed voor een kostenpost van 1 miljard euro.

Op de achtergrond speelt dat die snoeibeurt niet nodig was als Brussel zoals gepland zijn slimme kilometerheffing zou invoeren. Gatz rekende oorspronkelijk op 250 miljoen euro inkomsten via de stadstol, maar moest die schrappen uit de begroting. Doordat de regering nog altijd wacht op een cruciaal advies van de Raad van State is de invoering van de stadstol in 2022 bijna onhaalbaar geworden.

Staatshervorming

De Brusselse besparingen maken dat het begrotingsevenwicht in 2024 voor het grijpen ligt. Dat vindt Gatz een must, want vanaf 2025 dooft het overgangsmechnisme uit de Bijzondere Financieringswet uit. Daardoor zou het gewest jaarlijks 10 miljoen minder ontvangen.